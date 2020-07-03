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Reabertura

São Paulo reabre restaurantes, bares e cabeleireiros na próxima segunda

Os estabelecimentos devem seguir protocolos de segurança que incluem triagem diárias dos funcionários, redução no horário de funcionamento e capacidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 14:25

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 14:25

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Nesta sexta-feira (3), foi anunciada a reabertura de restaurantes, bares e salões de beleza para a próxima segunda-feira (6).
Apesar da capital ter avançado no Plano São Paulo no último dia 26 de junho, o prefeito Bruno Covas (PSDB) seguiu a orientação do comitê de contingência da Covid-19 e decidiu aguardar os resultados desta semana para se certificar de que a capital permaneceria na fase amarela.
Para a reabertura, os restaurantes e bares devem seguir protocolos de segurança que incluem triagem rápida e diárias dos funcionários, seis horas de funcionamento podendo funcionar apenas até às 17h e redução de 40% de sua capacidade máxima.
Os ambientes devem ser abertos ou ventilados e adoção de protocolos que estão sendo atualizados com os municípios.
Os salões de beleza também devem abrir as portas apenas com 40% da capacidade total e funcionar por seis horas, também com obrigatoriedade do uso de máscara. É necessário a adoção de protocolos específicos para o setor.
Também foi anunciada a antecipação da abertura de academias, que estavam previstas para quando a cidade atingisse a fase verde.
Agora, os estabelecimentos podem reabrir com 30% da capacidade total, uso obrigatório de máscaras, funcionamento por seis horas, necessidade de agendamento, limpeza de equipamentos ao menos três vezes ao dia e estão permitidas apenas as práticas individuais. O uso dos vestiários estão suspensos.

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