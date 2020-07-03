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Na mira da justiça

Denunciados: filha de Serra diz que é curiosa e assume riscos

Segundo a denúncia, Serra recebeu 936 mil euros da Odebrecht entre 2006 e 2007 no exterior. O dinheiro chegou em uma offshore controlada por Verônica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:30

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:30

Verônica e o pai, ex-governador de São Paulo
Verônica e o pai, ex-governador de São Paulo Crédito: Reprodução
Em sua conta no Instagram, Verônica Allende Serra, a filha mais velha do ex-governador José Serra (PSDB), se define como uma pessoa curiosa e "risk taker", ou alguém que assume riscos com facilidade, em português.
"Vida, família, amigos, natureza, arte. Paixão por empreendedorismo, inovação, educação. Viciada em trabalho. Curiosa, 'risk taker'", escreve, em inglês, em sua descrição na rede social ("life, family ,friends, nature, Art. Passion for entrepreneurship, innovation, education. Workoholic. Curious, risk taker").
Verônica, que tem a conta no Instagram restrita a seguidores aprovados por ela, é seguida por personalidades como o apresentador Luciano Huck.
O Ministe?rio Pu?blico Federal em São Paulo denunciou Serra nesta sexta-feira (3) sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional. Verônica também foi denunciada pela equipe da Lava Jato de São Paulo.
Em resumo, a denúncia diz que Serra recebeu 936 mil euros da Odebrecht entre 2006 e 2007 no exterior, por intermediação do operador José Amaro Pinto Ramos. O dinheiro chegou em uma offshore controlada por Verônica.
De acordo com as investigações, Jose? Amaro Pinto Ramos e Vero?nica Serra constitui?ram empresas no exterior, ocultando seus nomes, e por meio delas receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao enta?o governador paulista. Serra governou o estado de 2007 a 2010.
"Neste contexto, realizaram numerosas transfere?ncias para dissimular a origem dos valores, e os mantiveram em uma conta de offshore controlada, de maneira oculta, por Vero?nica Serra até o final de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta, na Sui?c?a."

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