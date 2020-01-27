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Temporal no Sudeste

Número de mortes em decorrência das chuvas em MG sobe para 45

Defesa Civil aponta 101 municípios em situação de emergência por decreto estadual

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 13:14
Corpo de jovem de 17 anos foi encontrado no Beco do Fagundes, no bairro Jardim Teresópolis, em Betim Crédito: Danilo Girundi/TV Globo
O número de mortes em decorrência das chuvas em Minas Gerais subiu para 45, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã desta segunda-feira (27). Dezoito pessoas continuam desaparecidas.
A contagem leva em conta casos registrados desde a última sexta-feira. Belo Horizonte contabilizou 13 mortes até o momento, seguido por 6 casos em Betim, 5 em Ibirité e 4 em Alto Caparaó. Outros municípios registraram entre três e uma morte.

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O decreto estadual de situação de emergência foi expandido para 101 municípios, incluindo Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, que tem seu centro histórico tombado pela Unesco.
O número de desalojados e desabrigados diminuiu: passou de mais de 17.000 durante o fim de semana para pouco mais de 15.000. A maior parte dos desalojados está na região metropolitana de Belo Horizonte -6.767 pessoas- enquanto o interior concentra a maioria de desabrigados -1.585.
Segundo o glossário da Defesa Civil de MG, desalojados são pessoas obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente suas casas, em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes de desastre, mas que não necessariamente precisam de abrigo providenciado pelo sistema. Já desalojados dependem desse abrigo.
BH está em risco geológico por causa da chuva Crédito: Reprodução/TV Globo
Entre às 19h de domingo e às 7h desta segunda, o Corpo de Bombeiros de MG tinha entre os casos encerrados, dois casos de desabamento, desmoronamento e colapso de estruturas e vistoriou outros 11 locais com riscos. Cinco casos de salvamento de pessoas ilhadas foram registrados.

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Até a manhã de segunda, 18 casos de desabamento, desmoronamento e colapso de estruturas ainda ativos, assim como nove casos de enchente, inundação, alagamento e enxurrada e salvamento de 10 pessoas ilhadas.
A previsão para esta segunda, de acordo com o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, é que o tempo siga instável em todo o centro-norte do estado, com probabilidade de chuva acumulada em cidades como Governador Valadares, Aimorés, Ipatinga e Teófilo Otoni.
À noite, a zona de convergência do Atlântico Sul oscila em posição mais ao norte e ao sul.
Entre o fim da tarde de terça e quarta-feira, a previsão é de acumulados expressivos de chuva, acima de 100 mm em 24 horas, em regiões como Ouro Preto, Barbacena, Juiz de Fora, Viçosa, Itabira, porção sudeste de BH e região metropolitana.

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