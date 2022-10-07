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Eleições 2022

MP diz que deputada bolsonarista eleita usou fundão para fazer harmonização

Denúncia foi apresentada pela coordenadora da campanha de Silvia Waiãpi (PL-AP) até as duas se desentenderem justamente pelo uso de recurso público para fazer o procedimento estético

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 16:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2022 às 16:08

Anna Satie e Abinoan Santiago

SÃO PAULO - O Ministério Público Eleitoral no Amapá enviou uma representação ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) contra a deputada eleita Silvia Waiãpi (PL-AP) por gasto ilícito de recursos. De acordo com o documento, ela teria usado R$ 9 mil do fundo eleitoral para fazer uma harmonização facial.
A denúncia foi apresentada por Maite Martins Mastop, que disse ter sido coordenadora da campanha de Silvia até as duas se desentenderem. A briga teria acontecido justamente pelo uso de recurso público para fazer o procedimento estético.
Deputada eleita Silvia Waiãpi ao lado do presidente Jair Bolsonaro
Deputada eleita Silvia Waiãpi ao lado do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Twitter
Segundo ela, Waiãpi ordenou que ela repassasse parte do pagamento que recebeu para pagar pelo tratamento. Mastop apresentou os comprovantes das transferências ao MPE.
Na representação, também consta o recibo do procedimento estético, com o nome de Silvia Nobre (o nome real de Waiãpi).
O profissional que atendeu Waiãpi foi ouvido pelo MPE e confirmou tanto que o procedimento foi feito quanto o pagamento realizado.

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Na representação, o MPE diz que é "inequívoco" o mau uso dos recursos públicos, e pede que ela seja impedida de assumir o cargo de deputada.
Waiãpi se elegeu deputada federal pelo Amapá no último domingo com 5.435 votos, defendendo que as terras indígenas sejam abertas para obras de infraestrutura e atividades como mineração e agricultura em larga escala. Ela é militar e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL).
"O que aconteceu em 1.500 acabou, passou, eu não vivo mais em 1.500. Eu vivo em 2022", diz ela, que nasceu na terra indígena Waiãpi, no oeste amapaense.
A reportagem entrou em contato com a congressista eleita. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

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