Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jornalista do Maranhão, de 61 anos, morre com coronavírus
Covid-19

Jornalista do Maranhão, de 61 anos, morre com coronavírus

Roberto Fernandes estava internado em um hospital de São Luís, onde deu entrada com sintomas de pneumonia no dia 23 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 10:49

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 10:49

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash
Um dos jornalistas mais conhecidos do Maranhão, Roberto Fernandes, 61, morreu nesta terça-feira (21) em São Luís após quatro semanas internado com diagnóstico de Covid-19.
Funcionário da TV Mirante, afiliada da Rede Globo no Maranhão, Roberto atuava como comentarista de política do jornal Bom Dia Mirante. Ele também comandava, há duas décadas, o programa Ponto Final, da rádio Mirante AM.
Roberto Fernandes nasceu em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, mas formou-se em jornalismo na Universidade Federal do Maranhão e construiu sua carreira em emissoras de rádio e televisão do estado.
Ao longo de sua carreira, teve passagens pela Rádio São Luís AM, Rádio Educadora AM e TV Brasil. Também atuou como comentarista esportivo em transmissões de jogos da série B do Campeonato brasileiro.

Veja Também

Número de casos de coronavírus sobe de 19 para 45 em 5 dias no Sul do ES

Apaixonado por futebol, chegou a ser presidente do Moto Club, um dos principais times de futebol do Maranhão, entre 2013 e 2014.
Roberto Fernandes estava internado em um hospital de São Luís, onde deu entrada com sintomas de pneumonia no dia 23 de março. Com o agravamento do quadro, migrou para uma Unidade de Terapia Intensiva e foi intubado. Exames apontaram para o diagnóstico de Covid-19.
Em uma rede social, o governador Flávio Dino (PCdoB) lamentou a morte de Roberto Fernandes a quem se referiu como "jornalista de referência do Maranhão há várias décadas". Disse ainda prestar solidariedade à família e à imprensa do Estado.

Veja Também

Coronavírus avança no interior do ES e Grande Vitória tem situação crítica

O Grupo Mirante também lamentou a morte do profissional e destacou a sua trajetória na imprensa maranhense.
"O jornalista Roberto Fernandes foi exemplo de conduta dentro e fora dos nossos estúdios, pautando sua profissão e sua vida pela ética e pela busca de uma sociedade mais justa. [...] É uma baixa, nessa guerra diária que o mundo tem travado contra o coronavírus, que entristece toda a sociedade maranhense o jornalismo brasileiro".
O corpo do jornalista será enterrado nesta quarta-feira (22) no Cemitério Parque da Saudade, em São Luís. Ele deixa mulher, dois filhos e um neto.

Veja Também

Achar que o vírus é invenção de comunistas é delírio, diz prefeito de Vitória

Domingos Martins registra terceiro caso de coronavírus

Comércio de Linhares vai funcionar em dois turnos para evitar aglomerações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados