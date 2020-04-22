Domingos Martins registra terceiro caso de coronavírus

Ainda segundo a prefeitura, os casos não têm relação entre si e são importados. De acordo com a Vigilância em Saúde do município, são moradores da região que foram contaminados em outras cidades. A Secretaria de Saúde de Domingos Martins informou que os três pacientes estão isolados, passam bem e estão sendo monitorados por equipes de saúde, assim como os familiares.