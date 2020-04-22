A Prefeitura de Domingos Martins confirmou, por meio das redes sociais, o terceiro caso do novo coronavírus no município. De acordo com a postagem, publicada nesta terça-feira (21), os três casos são da região de Pedra Azul, no distrito de Aracê.
Domingos Martins registra terceiro caso de coronavírus
Ainda segundo a prefeitura, os casos não têm relação entre si e são importados. De acordo com a Vigilância em Saúde do município, são moradores da região que foram contaminados em outras cidades. A Secretaria de Saúde de Domingos Martins informou que os três pacientes estão isolados, passam bem e estão sendo monitorados por equipes de saúde, assim como os familiares.
Além dos três casos confirmados, oito foram notificados como suspeitos e estão em investigação. Outras 19 notificações já foram descartadas no município.
Ainda na publicação, a prefeitura orienta os moradores que evitem sair de casa e, quando necessário, que usem máscaras de proteção obrigatoriamente, como determina o governo do Estado.