Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Entrega de absorventes esbarra também em governadores
Após veto de Bolsonaro

Entrega de absorventes esbarra também em governadores

No Espírito Santo, um projeto de lei para combater a chamada pobreza menstrual também foi vetado.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2021 às 13:45

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 13:45

Os absorventes começaram a compor a cesta básica distribuída pela prefeitura de Ibatiba, em agosto deste ano. O público-alvo são as famílias carentes do município
Vetado por Bolsonaro, absorvente é distribuído por prefeitura no ES Crédito: Prefeitura de Ibatiba
Barrada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no começo deste mês, a distribuição de absorventes para mulheres em vulnerabilidade econômica encontra entraves também em âmbito estadual.
Ao menos sete estados e o Distrito Federal sancionaram a iniciativa, mas não iniciaram a distribuição. É o que acontece em Alagoas, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Roraima. Na maior parte dos casos, falta regulamentar a lei ou concluir o processo de licitação.
No Rio Grande do Sul, tramitam na Assembleia Legislativa projetos de lei que buscam universalizar o acesso dos absorventes. Já no Mato Grosso e no Espírito Santo, os governadores também vetaram leis para combater a chamada pobreza menstrual.

Veja Também

Veto de Bolsonaro à distribuição de absorventes limita a educação de meninas

Vetado por Bolsonaro, absorvente é distribuído por prefeitura no ES

Esse problema consiste na falta de infraestrutura e de recursos financeiros para cuidar da própria saúde menstrual. Segundo um estudo divulgado em maio deste ano, 28% das estudantes brasileiras já deixaram de ir à escola por não conseguirem comprar absorvente.
Destas, 45% acreditam que a ausência impactou negativamente seu desempenho escolar. Os dados foram revelados pela pesquisa "Impacto da Pobreza Menstrual no Brasil", encomendada pela Always e realizada pela Toluna.
No mês de setembro, ao menos quatro estados sancionaram leis determinando a distribuição de absorventes -Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima e Paraíba. Nenhum deles, porém, colocou a iniciativa em prática.
A Secretaria de Educação do Rio diz que, em caráter emergencial, irá transferir até o dia 20 deste mês recursos às escolas para que elas próprias comprem os absorventes e façam a distribuição. Questionada, a secretaria não respondeu até o fechamento da reportagem como pretende fiscalizar o uso do dinheiro.
Em nota, a pasta disse apenas que a entrega será de responsabilidade da direção das unidades, "com acompanhamento das regionais Administrativas e coordenações de operações da Seeduc."

Veja Também

Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorvente: o que isso significa?

Governo diz que viabilizará distribuição gratuita de absorventes femininos

Os governos de Minas e da Paraíba disseram que a lei está sendo regulamentada. Já a administração de Roraima afirmou que a implementação está em fase de planejamento.
Nove meses após ter sancionado a lei, o governo do Distrito Federal ainda não começou a distribuir absorventes a mulheres em vulnerabilidade social.
Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, a entrega dos insumos vai começar nesta segunda-feira (18). Eles serão arrecadados por meio de uma parceria entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. A pasta disse que a demora em implementar a lei aconteceu por questões orçamentárias.
A legislação que garante a distribuição de absorventes a estudantes de escolas estaduais do Ceará também não saiu do papel. A medida entrou em vigor no final de julho e institui a política de atenção à higiene íntima menstrual de estudantes.

Veja Também

Pobreza menstrual: saiba como o problema afeta a saúde das mulheres

Pobreza menstrual: Ei, Bolsonaro, que tal umas dicas da Netflix?

Além de distribuir absorventes para 115 mil jovens, o programa prevê ações e campanhas de conscientização sobre higiene menstrual. Segundo o governo, a entrega não começou ainda por causa do processo de licitação para adquirir os itens. Serão disponibilizados, disse a secretaria, cinco milhões de pacotes de absorventes por ano.
A expectativa é que eles comecem a ser entregues ainda neste semestre, mas o governo não disse em que mês isso vai acontecer.
Situação semelhante acontece no Amazonas. Desde julho, o estado tem uma legislação para combater a pobreza menstrual, mas não colocou em prática a distribuição dos absorventes.
A medida prevê democratizar os protetores menstruais entre estudantes em situação de pobreza ou extrema pobreza. O governo calcula que 79 mil jovens em idade menstrual podem se beneficiar da medida. Apesar disso, ela está parada à espera do término do processo licitatório, diz o estado.

Veja Também

Estudante de Vitória faz campanha contra a “pobreza menstrual”

Pobreza menstrual fere a dignidade da pessoa humana das mulheres

Bolsonaro vetou a distribuição de absorventes. E aqui em Alagoas? Já temos a lei. Sabe o que falta? O governo aplicar", escreveu em uma rede social a deputada Cibele Moura (PSDB). A parlamentar é autora de uma lei que, desde julho, garante absorventes a pessoas em vulnerabilidade social.
O governo alagoano, porém, não começou a executar a medida. Sem dar uma data, disse que a distribuição deve começar neste ano.
Como fez Bolsonaro, houve governador que decidiu vetar projetos de lei para distribuir absorventes. É o caso dos governadores de Mato Grosso e do Espírito Santo, que derrubaram proposições que buscavam combater a pobreza menstrual.
Em nota, os dois estados disseram que vetaram os textos porque eles seriam inconstitucionais e que planejam outras medidas para combater o problema.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Saúde Governo do ES Pobreza Menstruação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados