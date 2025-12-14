Home
Enel diz que energia deve voltar neste domingo, em SP

População está sem o serviço há quatro dias após a passagem de um ciclone extratropical;  mais de 160 mil imóveis na região metropolitana seguem sem luz.

Publicado em 14 de dezembro de 2025

Quatro dias após a passagem de um ciclone extratropical por São Paulo, mais de 160 mil imóveis na região metropolitana seguem sem luz. A Enel afirmou que trabalha para restabelecer a energia elétrica de toda a região até o fim do dia deste domingo (14).

Em nota, a concessionária diz que mobilizou "um número recorde de equipes em campo", que chegou a 1.800 equipes na quinta. "A distribuidora está trabalhando para restabelecer o serviço e normalizar o fornecimento aos consumidores atingidos pelo evento meteorológico dos dias 10 e 11 de dezembro até o fim do dia de domingo.".

O fim de semana começou com meio milhão de imóveis sem luz. Até a última atualização, às 9h35 de hoje, eram 162.618 imóveis afetados. Na quarta-feira (10), eram 2,2 milhões afetados.

Na última atualização deste sábado (13), às 23h59, eram 249.181 imóveis afetados. Choveu ontem à tarde no estado, mas o número de imóveis atingidos pela falta de luz não sofreu grandes alterações.

Só na capital paulista, são 119.501 pontos sem o serviço até o momento. Isso significa que 2,05% do território seguem sem luz.

"As condições meteorológicas adversas impactaram significativamente as operações de restabelecimento, pois as rajadas contínuas causaram novas interrupções enquanto as equipes trabalhavam para religar os clientes. Desde a manhã de quarta-feira, a Enel mobilizou um número recorde de equipes em campo, chegando a quase 1.800 times ao longo do dia de quinta-feira. Com as conexões e religamentos realizados até agora, a empresa conseguiu restabelecer o serviço para cerca de 3,1 milhões de clientes afetados pelo vendaval, utilizando sistemas de automação e com o trabalho intensivo das equipes em campo", disse a Enel em nota divulgada neste sábado.

Justiça manda Enel religar energia imediatamente

A Justiça de São Paulo determinou na noite da última sexta-feira que a Enel restabelecesse imediatamente o fornecimento de energia em áreas essenciais afetadas pelo apagão. A medida passou a valer após a empresa ser comunicada da decisão, o que ocorreu ontem.

A decisão, concedida em tutela de urgência, estabelece multa de R$ 200 mil por hora em caso de descumprimento. A ordem é da juíza Gisele Valle Monteiro da Rocha, da 31ª Vara Cível do Foro Central, e se aplica à concessionária responsável pela distribuição de energia em 24 cidades da Grande São Paulo.

Se não for possível o restabelecimento imediato por razões técnicas, a juíza exigiu o retorno da luz em até quatro horas. Esta determinação é válida para unidades hospitalares, serviços de saúde, pessoas cadastradas na Enel e que a vida depende do fornecimento, instituições públicas essenciais (como delegacias e presídios), creches, escolas, sistemas de abastecimento de água e saneamento, e locais com pessoas vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência.

Para os demais imóveis, o Judiciário determinou que o restabelecimento ocorra em até 12 horas. A decisão ocorre após uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo e pela Defensoria Pública. Os órgãos apontam prestação "inadequada, ineficiente e descontínua" do serviço após interrupções massivas iniciadas nos dias 9 e 10 de dezembro.

