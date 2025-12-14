Home
>
Brasil
>
Quatro dias após ciclone, SP ainda tem quase 200 mil imóveis sem energia

Quatro dias após ciclone, SP ainda tem quase 200 mil imóveis sem energia

Em nota, a Enel afirmou que trabalha para restabelecer o serviço e normalizar o fornecimento de energia até o fim do dia deste domingo (14)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:40

Quatro dias após o início do apagão causado pela passagem de um ciclone extratropical, quase 200 mil imóveis ainda enfrentam a falta de energia elétrica no estado de São Paulo na manhã deste domingo (14).

Recomendado para você

Expoentes do centrão responsabilizam o governo Lula, por exemplo, pelo avanço de investigações sobre o direcionamento das emendas parlamentares e ameaçam revidar nas votações de fim de ano

Operações da PF incomodam Congresso e ampliam atrito com governo e STF

Capixaba está em Gramado, no Rio Grande do Sul, e precisou passar por exames após o carro que conduzia perdeu os freios

Roberto Carlos sofre acidente durante gravação do Especial da Globo

Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, tem capacidade para mais de mil detentas e no fim do ano passado contava com 697 presas, segundo relatório do governo do Distrito Federal

Zambelli deve cumprir pena em presídio de segurança média no Distrito Federal

No quinto apagão a atingir a capital paulista e a região metropolitana em pouco mais de dois anos, desde novembro de 2023, o número total de afetados é de 179.778 nas primeiras horas de domingo.

Na capital, a falha atinge 134.873 clientes. Moradores que ainda não haviam sido afetados passaram a relatar falta de luz na madrugada de sábado (13), quando um novo temporal atingiu a cidade.

Na sexta-feira (12), o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um pedido do Ministério Público e deu prazo de 12 horas para a Enel restabelecer a energia elétrica para todos os clientes de sua área de concessão em São Paulo, sob pena de multa horária de R$ 200 mil.

Apesar da determinação, moradores da cidade ainda enfrentam a falta de fornecimento de energia e encontram alternativas como passar o fim de semana na casa de amigos e parentes.

Em Artur Alvim, na zona leste, por exemplo, Cláudio Andrade e sua esposa, Pamela, no escuro há mais de 60 horas, resolveram ir para Itanhaém, no litoral paulista, na casa de parentes. "Pode parecer divertido, mas sair de casa forçadamente é um saco", disse Cláudio, professor de geografia num colégio a poucas quadras de sua casa e que também está sem energia.

Em nota, a Enel afirmou que trabalha para restabelecer o serviço e normalizar o fornecimento de energia até o fim do dia deste domingo.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Apagão

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais