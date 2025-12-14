Apagão

Quatro dias após ciclone, SP ainda tem quase 200 mil imóveis sem energia

Em nota, a Enel afirmou que trabalha para restabelecer o serviço e normalizar o fornecimento de energia até o fim do dia deste domingo (14)

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:40

Quatro dias após o início do apagão causado pela passagem de um ciclone extratropical, quase 200 mil imóveis ainda enfrentam a falta de energia elétrica no estado de São Paulo na manhã deste domingo (14).

No quinto apagão a atingir a capital paulista e a região metropolitana em pouco mais de dois anos, desde novembro de 2023, o número total de afetados é de 179.778 nas primeiras horas de domingo.

Na capital, a falha atinge 134.873 clientes. Moradores que ainda não haviam sido afetados passaram a relatar falta de luz na madrugada de sábado (13), quando um novo temporal atingiu a cidade.

Na sexta-feira (12), o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um pedido do Ministério Público e deu prazo de 12 horas para a Enel restabelecer a energia elétrica para todos os clientes de sua área de concessão em São Paulo, sob pena de multa horária de R$ 200 mil.

Apesar da determinação, moradores da cidade ainda enfrentam a falta de fornecimento de energia e encontram alternativas como passar o fim de semana na casa de amigos e parentes.

Em Artur Alvim, na zona leste, por exemplo, Cláudio Andrade e sua esposa, Pamela, no escuro há mais de 60 horas, resolveram ir para Itanhaém, no litoral paulista, na casa de parentes. "Pode parecer divertido, mas sair de casa forçadamente é um saco", disse Cláudio, professor de geografia num colégio a poucas quadras de sua casa e que também está sem energia.

Em nota, a Enel afirmou que trabalha para restabelecer o serviço e normalizar o fornecimento de energia até o fim do dia deste domingo.

