Congresso quer 'orçamento de guerra' para acelerar gastos com pandemia

Sendo uma espécie de orçamento paralelo, o "orçamento de guerra" teria menos junções com os impedimentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), nas licitações e também em transferências voluntárias para Estados e municípios.

Segundo avaliação de fontes da área econômica do governo, ouvidos pela reportagem, não é possível administrar a crise. Do mesmo modo que um orçamento comum, é preciso ter agilidade nos próximos meses para a liberação dos recursos.

As conversas com integrantes do governo também estão relacionadas à necessidade de os bancos privados e não só os públicos oferecem capital de giro para as empresas manterem os salários. Como proposta, a garantia dada pelo BC nesses empréstimos. Cerca de R$ 1,3 trilhão faz parte do caixa único do governo para administrar o fluxo de dinheiro necessário aos compromissos. No entanto, uma parte desse dinheiro só pode ser usado para ocasiões específicas, como, por exemplo, o abatimento da dívida pública.