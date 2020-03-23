Jornais brasileiros unificam capas em ação que destaca papel essencial do jornalismo no combate à COVID-19

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Em uma ação inédita no país, dezenas de jornais brasileiros unificam suas capas nesta segunda-feira (21) na segunda fase da campanha da Associação Nacional de Jornais (ANJ) de apoio ao combate ao coronavírus e à desinformação, que agrava as consequências da doença COVID-19. Jornais digitais também participam com a exibição da campanha "Juntos vamos derrotar o vírus".

A mensagem do anúncio destaca a importância da informação e da responsabilidade de todos no enfrentamento da pandemia. Ao se unirem em um esforço em comum, os jornais também conclamam para a valorização da informação jornalística e criam uma hashtag unificada  #imprensacontraovirus  que indica os esforços dos meios de comunicação na luta coletiva contra o vírus.

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Em situações dramáticas como a que vivemos, informação precisa e contextualizada é um bem ainda mais essencial, enfatiza o jornalista Marcelo Rech, presidente da ANJ. A ação demonstra a unidade dos jornais brasileiros em torno de uma causa comum: servir a população com jornalismo de qualidade para, com a responsabilidade que o momento exige, enfrentarmos e vencermos a pandemia, completa.

Os anúncios de capa também serão publicados ao longo da semana pelos jornais que não circulam com edições impressas às segundas-feiras, ou no meio impresso ou em seus sites na internet.

Jornais fazem campanha unificada sobre combate ao coronavírus Crédito: Divulgação / ANJ

RESPONSABILIDADE EM REDE

As peças desta etapa da campanha, produzida pela agência de inteligência de mídia Tailor Media, trazem a seguinte mensagem: Juntos vamos derrotar o vírus: Unidos pela informação e pela responsabilidade. Além disso, há anúncios especiais para o meio digital  banners para os sites das organizações de notícias associadas à ANJ e cards para as redes sociais.

A ideia é que, por meio dos vários anúncios (on-line e impresso), possamos reforçar a necessidade de se buscar informação em veículos que produzem jornalismo profissional e compartilhar conteúdos com certificado de origem em redes sociais e aplicativos de mensagem, diz o presidente da ANJ. O antídoto contra a desinformação espalhada nas redes sociais é a boa viralização da informação verdadeira", acrescenta Rech.

A campanha da ANJ começou no último dia 18 março, com anúncios impressos e digitais  sites e redes sociais  que mostram a relevância do trabalho jornalístico no momento em que se desenrola uma situação de calamidade pública.

Estudos indicam que, diante de desafios como o imposto pela pandemia do novo coronavírus, as pessoas tendem a depositar mais confiança no jornalismo profissional.

Pesquisa da Edelman divulgada na semana passada, por exemplo, revelou que a maior parte (64%) das populações de dez países, inclusive a do Brasil, vê na imprensa a fonte de informação mais confiável neste momento.