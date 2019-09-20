PEC da Regra de Ouro vai acabar com tabu orçamentário

Um dos avanços mais notáveis daé o plano de revisão de despesas da União, com gatilhos que permitirão, por exemplo, que a carga horária de trabalho de servidores e, por conseguinte, os salários sejam reduzidos, de forma proporcional. Somente esse corte pode gerar economia de R$ 8 bilhões por ano, uma flexibilidade dos gastos ainda inviabilizada pela legislação e, por isso mesmo, tão esperada.