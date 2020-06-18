Com 1.209 novos óbitos, Brasil tem mais de 46 mil mortes pela Covid-19

Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 4

Brasil registrou 1.209 novas mortes pela Covid-19 e 31.475 novos casos nesta quarta-feira (17). O país já soma 46.665 mortes pela doença e 960.309 casos.

Os dados sobre mortes e casos de Covid-19 são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e informar números sobre o novo coronavírus, que são coletados diretamente com as Secretarias de Saúde. O balanço é fechado diariamente às 20h.

São Paulo bateu recorde de mortes pelo segundo dia consecutivo, com 389 óbitos registrados; também foram documentados 1.232 novos casos - com isso, os totais de mortos e casos chegaram a, respectivamente, 11.521 e 191.517. O estado já iniciou seu processo de reabertura e as aglomerações causadas nesse contexto já preocupam o governo João Doria (PSDB).

O segundo estado com mais mortes registradas, como tem sido constante, foi o Rio de Janeiro (171 e um total de 8.138), seguido pelo Ceará (90 e total de 5.282).

O Brasil tem uma taxa de 22,3 mortos por 100 mil habitantes. Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de mortos e está cinco semanas adiante na pandemia, e o Reino Unido, que ocupa a terceira posição, têm 36 e 63,6 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Na Argentina, onde a pandemia desembarcou nove dias mais tarde que no Brasil e que seguiu uma quarentena muito mais rígida, o índice é de 2 mortes por 100 mil habitantes.

O número de mortos deixado pela Covid-19 em pouco mais de três meses de pandemia superou, na última semana, os óbitos de todo 2019 por acidentes de trânsito (40.721), segundo dados da Seguradora Líder-DPVAT. As mortes pelo novo coronavírus também já são maiores do que as registradas de homicídios dolosos em 2019, de acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Já os dados desta quarta-feira (17) Ministério da Saúde apontam 1.269 novas mortes e 32.188 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24 h. Com a atualização, o total divulgado pelo governo federal chega a 955.377 casos e 46.510 mortes pela doença.