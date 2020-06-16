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Pandemia

Após queda, SP volta a bater recorde de óbitos e novos casos de Covid em um dia

Segundo dados apresentados nesta terça-feira (16) pela Secretaria de Saúde, o governo registrou 365 óbitos e 8.825 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 15:24

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 15:24

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
Após registrar, pela primeira vez, uma diminuição no números de novas mortes na semana, o estado de São Paulo bateu recorde de óbitos e novos casos de coronavírus em um dia.
Segundo dados apresentados nesta terça-feira (16) pela Secretaria de Saúde, o governo registrou 365 óbitos e 8.825 novos casos nas últimas 24 horas. Os maiores números, até então, haviam sido 340 óbitos e 6.999 novos casos.
O secretário estadual da saúde, José Henrique Germann, disse que, para analisar o quadro da pandemia, é levada em conta a observação semanal, e não um número registrado no dia.
Nesta segunda-feira (15), os dados do governo mostraram que a semana de número 24 da pandemia, que se encerrou no dia 13 de junho, teve 1.523 óbitos pela Covid-19. Nos sete dias anteriores, este número havia sido de 1.526 e, antes, de 1.487.
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"Essa questão do aumento especificamente em um determinado dia não é motivo pra que fiquemos imaginando que o que estávamos planejando ou que a evolução que estávamos esperando não esteja acontecendo", afirmou João Gabbardo, coordenador executivo do centro de contingência da Covid-19.
"Temos que analisar que há um espraiamento para municípios que ainda não tinham casos ou que tinham poucos casos, e isso é um fenômeno esperado. A medida que novos municípios aumentam o número de casos, e isso está acontecendo no interior, há um tendência na elevação do total", afirma.
O número de hoje, disse o coordenador, não reflete uma mudança de atitude do que aconteceu na semana passada. "O número de óbitos é um efeito bastante retardado, ele é alterado pelo que aconteceu há vinte, trinta dias".
Carlos Carvalho, coordenador do centro de contingência da Covid-19, afirmou que, comparando os números da primeira e segunda quinzenas de maio com os números deste mês, há indicativo de que o estado está chegando em uma fase de estabilização.
O crescimento no interior, afirmou Carvalho nesta segunda, é compensado pela por uma redução de casos na região metropolitana.
Da semana 13 para a 14, as primeiras apresentadas ontem no levantamento do governo de São Paulo, o crescimento de óbitos havia sido de 460%. Na última, foi de 16,81%.
Hoje, o estado tem um total de 190.285 casos registrados e 11.132 óbitos. Já as taxas de ocupação de leitos de UTI estão em 70,6% no estado e em 77,1% na grande São Paulo.
"Mesmo com um crescimento registrado no interior do estado, temos 11 regiões administrativas com a fase verde no que tange a capacidade hospitalar", disse Marcos Vinholi, secretário de desenvolvimento regional. Entre as 17 regiões, três estão na fase amarela e outras três na laranja.
Paulo Menezes, coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde, disse que a perspectiva é que o número de testes para coronavírus triplique nas próximas duas semanas -já foram realizados 602.384 no estado.
Gabbardo explicou que, a partir da 20ª semana, o estado também registrou uma redução gradativa no número de internações por doença respiratória.
No entanto, ele diz que, historicamente, é nas semanas 26 e 27 que há pico de internação por doença respiratória -hoje, o estado está na semana 25.
"Tem ocorrido uma redução, temos que observar como isso evolui", afirmou.

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