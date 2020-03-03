Chuvas em SP provocam ao menos 12 mortes e deixam 46 desaparecidos

Soterramento matou dois bombeiros no Guarujá Crédito: Reprodução/TV Globo

O temporal que atingiu a Baixada Santista, na madrugada desta terça-feira (3), provocou a morte de ao menos 12 pessoas e deixou outras 46 desaparecidas pelas cidades de Guarujá, São Vicente e Santos, segundo balanço parcial do Corpo de Bombeiros.

Entre os mortos estão dois bombeiros que trabalhavam no resgate de pessoas no Morro do Macaco Molhado, em Guarujá. No local, duas pessoas morreram no deslizamento -uma mãe e o seu bebê.

Segundo informações da corporação, os dois bombeiros que morreram soterrados tentavam resgatar a criança no momento em que ocorreu um segundo deslizamento que os atingiu.

Na região da Enseada, também no Guarujá, outro deslizamento provocou a morte de duas pessoas.

Veja Também Fiquei chocado com o volume de terra, diz Doria sobre deslizamentos

Em São Vicente, um casal de idosos morreu em consequência de um soterramento. Uma terceira morte ocorreu na cidade, em um asilo atingido pela chuva. No local, uma erosão engoliu o chão do prédio que abrigava os idosos. Em Santos também ocorreu uma morte por soterramento.

Entre os 46 desaparecidos, 28 moravam em barracos da comunidade de Vila Baiana, em Guarujá. Segundo Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros paulista, "um deslizamento de terra soterrou todos os barracos".

"O terreno está muito encharcado e pode causar novos deslizamentos de terra. O local é muito perigoso, mas as equipes continuam na execução dos trabalhos e na busca de vítimas", afirmou Palumbo.

Cerca de cem bombeiros atuam em quatro pontos afetados de Santos, dois em São Vicente e outros dois em Guarujá.

Veja Também Bombeiros morrem soterrados durante resgate na Baixada Santista

PROBLEMAS NO TRÂNSITO

O governador João Doria (PSDB) disse ter acompanhado as operações de resgate desde o início da manhã no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil de SP antes de se dirigir à região.

Em Santos, o temporal inundou as avenidas que dão acesso à cidade e provocou um congestionamento de carros, ônibus e caminhões na entrada do município.

Em entrevista à rádio CBN, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), disse que a prioridade é o atendimento às vítimas. "Principalmente nos morros, que foram mais impactados com obstrução de vias e escorregamentos".

Foram inundadas as avenidas Martins Fontes, com todas as faixas das pistas 1, 2 e 3 ?elas ficaram intransitáveis entre a rodovia Anchieta e a rua Pio 12, assim como na chamada curva da Sancap; e a avenida Nossa Senhora de Fátima, nos dois sentidos.

Também houve um bloqueio para o trânsito de veículos na região central da cidade, na avenida Visconde de São Leopoldo com a praça dos Andradas.

A operação do VLT entre Santos e São Vicente foi suspensa por causa de um deslizamento de terra perto do túnel que faz a ligação entre as duas cidades.

A chuva provocou deslizamentos em vários morros da cidade, nas regiões de Santa Maria, São Bento, Vila Progresso e Monte Serrat. Neste último, um bloco de rocha rolou e será fragmentado para ser removido.

No Jardim Piratininga, uma árvore de grande porte caiu e mobilizou a Defesa Civil, que foi até o local socorrer moradores do bairro.

A Prefeitura de Santos informou que a Vila Criativa, na Vila Progresso, a quadra da escola de samba União Imperial, no Marapé, e a escola Therezinha Maria Calçada Bastos, no bairro São Bento, estão recebendo moradores desabrigados.

Todas as equipes da Defesa Civil, inclusive funcionários que estavam de folga, estão nas ruas socorrendo moradores afetados pela chuva. Bombeiros da cidade também atendem dezenas de ocorrências.

Veja Também Passa de 500 o número de pessoas fora de casa por causa da chuva no ES

Guarujá também está em estado de alerta devido às chuvas intensas. Ruas alagadas, casas invadidas pela água e carros arrastados fazem parte do cenário deste início de semana na cidade.

Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, dois trechos foram interditados por causa de queda de barreiras e alagamentos. A rodovia Anchieta também foi interditada, na subida, na altura do km 45.

Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), foram registrados ao menos quatro quedas de barreiras ao longo da Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, em dois pontos da SP 055 (Rio-Santos) e outros dois da SP 061 (Guarujá-Bertioga).

Por meio de suas redes sociais, Doria (PSDB) lamentou as mortes causadas pelas chuvas. "Minha solidariedade aos moradores da Baixada Santista que sofrem com as fortes chuvas desde ontem. Lamentavelmente, até o momento, há 9 mortos confirmados. Temos 1 herói do Corpo de Bombeiros entre as vítimas", escreveu.

Veja Também Alagado, zoológico de Marechal Floriano não tem data para reabrir

O governador deverá fazer, nas próximas horas, um sobrevoo nas regiões mais afetadas. "A Defesa Civil, Bombeiros e PM estão dando suporte às prefeituras", disse o governador.

TEMPESTADE

De acordo com dados da Defesa Civil paulista, nas últimas 12 horas choveu 282 mm, em Guarujá; 218 mm, em Santos; 170 mm, em Praia Grande; 169 mm, em São Vicente; 160 mm, em Mongaguá; 132 mm, em Cubatão; e 110 mm, em Bertioga.