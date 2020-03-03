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Litoral de SP

Bombeiros morrem soterrados durante resgate na Baixada Santista

Segundo o Centro de Comunicação da Polícia Militar, morreram em serviço os cabos Marciel de Souza Batalha e Rogério de Moraes Santos, ambos do 6º Grupamento dos Bombeiros

Publicado em 03 de Março de 2020 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 15:32
Soterramento matou dois bombeiros no Guarujá Crédito: Reprodução/TV Globo
Dois bombeiros morreram soterrados enquanto tentavam resgatar vítimas soterradas no morro do Macaco Molhado, em Guarujá, na Baixada Santista, na madrugada desta terça-feira (3).
Segundo o Centro de Comunicação da Polícia Militar, morreram em serviço os cabos Marciel de Souza Batalha e Rogério de Moraes Santos, ambos do 6º Grupamento dos Bombeiros. A idade deles não foi informada. 
Os dois foram surpreendidos por um deslizamento no morro do Macaco Molhado, por volta da 1h50, ficando soterrados sob escombros, segundo os bombeiros. Outras quatro pessoas morreram no local e outras quatro ainda seguem desaparecidas. 

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Pessoas que moram na região retiraram o cabo Moraes do soterramento, enquanto Batalha permaneceu sob os escombros. A morte de ambos foi confirmada no início da manhã. O corpo de Batalha ainda não havia sido resgatado até a publicação desta reportagem. 
Moraes era natural do Guarujá, casado e deixa três filhos, duas jovens de 21 e 19 anos, e um adolescente de 16. 
Até a publicação desta reportagem, nenhuma informação sobre familiares do cabo Batalha havia sido informada pela corporação.

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