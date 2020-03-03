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Litoral de SP

Fiquei chocado com o volume de terra, diz Doria sobre deslizamentos

Entre os mortos está um bombeiro que socorria vítimas no Morro do Macaco Molhado, em Guarujá -outro bombeiro no mesmo local está desaparecido; a informação inicial era que estaria morto

Publicado em 03 de Março de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 15:24
O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O volume de terra dos deslizamentos no litoral sul de São Paulo, que já resultaram em 12 mortos além de 46 desaparecidos, foi acima do normal e obriga que pessoas em áreas de risco deixem suas casas, afirmou o governador João Doria (PSDB). 
Entre os mortos está um bombeiro que socorria vítimas no Morro do Macaco Molhado, em Guarujá -outro bombeiro no mesmo local está desaparecido; a informação inicial era que estaria morto.
Do total de vítimas, 11 foram em Guarujá e uma em Santos. Dos desaparecidos, 32 são em Guarujá, 11 em Santos e três em São Vicente. Há conflito da versão da Prefeitura com a da Defesa Civil, que contabiliza 2 dos mortos em São Vicente e 9 em Guarujá.

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"Fiquei bastante chocado com o volume de terra, com os desabamentos. Isso me impressiona muito e teremos chuvas até quinta-feira, de acordo com a meteorologia, Então as pessoas tem que aceitar as orientações e saírem imediatamente de suas casas para pontos provisórios ou, se não, aos abrigos", afirmou Doria durante entrevista coletiva no início da tarde desta terça-feira (2) na Prefeitura de Santos.
"As chuvas equivaleram a um mês todo, são volumes nunca antes vistos. Isso demonstra que a mudança climática exige atenção do governo, não é uma questão pontual, é um problema muito maior."
O governador informou que o estado irá disponibilizar recursos para o aluguel social para quem precisar abandonar seu imóvel, porque "muitas das casas são irrecuperáveis". Serão destinadas, pelo governo estadual, quatro toneladas de alimentos para a população atingida.

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O fato de ter morrido um profissional treinado como um bombeiro, segundo Doria, preocupa. "Por circunstâncias às vezes esses heróis pagam com suas vidas". 
O governador não descartou que ainda há risco de mais desabamentos e que o levantamento está sendo feito de forma gradual dos que estão desalojados e desabrigados. Há abrigos em Santos, São Vicente e Guarujá, as cidades mais afetadas. 
"É difícil prevenir tragédias dessa natureza. São centenas de habitações em lugares irregulares, é um trabalho de longo prazo, não de curto prazo de retirar as pessoas de encostas e colocar em lugares seguros."

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