Alvo de medidas cautelares

Bolsonaro diz que não sabia de pen drive no banheiro e que vai perguntar a Michelle se é dela

Ex-presidente afirma que pen drive voltou com um agente da PF após pedir para ir ao banheiro: ‘Eu nunca abri um pen drive na minha vida’

"Eu nunca abri um pen drive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa pra mexer com pen drive. A gente fica preocupado com isso. Se tivesse algo comprometedor... não sou bandido, mas se tivesse, ficaria lá à disposição?", disse no estacionamento do prédio onde fica a sede do Partido Liberal, para onde ele foi após passagem na Secretaria do Estado de Administração Penitenciária para colocar a tornozeleira – uma das medidas cautelares impostas.>