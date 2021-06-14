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  • Anvisa vai questionar Azul pela entrada de Bolsonaro sem máscara em avião no ES
1ª visita no Estado

Anvisa vai questionar Azul pela entrada de Bolsonaro sem máscara em avião no ES

Dentro da aeronave, o presidente foi vaiado por alguns passageiros e apoiado por outros, com gritos de "genocida" e "mito". Ele tirou a máscara para falar e posar para fotos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2021 às 15:19

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:19

Bolsonaro é xingado dentro de avião
Bolsonaro chegou a utilizar a máscara, mas retirou o item ainda dentro do avião Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vai pedir esclarecimentos à Azul pelo episódio da entrada do presidente Bolsonaro em um de seus aviões, em Vitória, na sexta (11), com cenas de aglomeração registradas em vídeo.
Dentro da aeronave da companhia, o presidente foi vaiado por alguns passageiros e apoiado por outros, com gritos de "genocida" e "mito". Ele tirou a máscara para falar e posar para fotos.
Segundo o órgão regulador, o comandante é a autoridade máxima a bordo das aeronaves, ou seja, é ele o responsável por quem entra no avião e também por quem estiver sem máscara. Ele deve zelar pelo cumprimento das legislações, inclusive as normas sanitárias, diz a Anvisa.
O uso de máscaras nos terminais, nos voos, nos meios de transporte e em outros estabelecimentos localizados nas áreas aeroportuárias foi tornado obrigatório por resoluções da Anvisa na pandemia.
A agência, porém, diz que a fiscalização não envolve apenas a ação direta de seus servidores, mas também os funcionários das companhias aéreas, as administradoras de terminais e os concessionários.
"Diante da resistência quanto ao uso de máscara, o viajante pode ser conduzido às dependências da Anvisa nos aeroportos, para a lavratura de auto de infração sanitária, que pode, ao final, culminar em multa para o infrator", diz a Anvisa.
Procurada pela reportagem, a Azul não se manifesta.

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