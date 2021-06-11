Grupo faz manifestação silenciosa contra visita de Bolsonaro ao ES

Atos contra o presidente Jair Bolsonaro em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta

"Nós tiramos o dia de hoje para fazer um faixaço no horário de maior fluxo de veículos, em que os trabalhadores estão retornando para suas casas, para dizer que Bolsonaro não é bem-vindo ao Estado do Espírito Santo. É um Estado onde se mata muito e que perdeu um número grande de pessoas para a Covid-19 por um descaso deste governo", observou Wellington Pereira, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes) e da Federação de Trabalhadores das Universidades Brasileiras.

Atos contra o presidente Jair Bolsonaro em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta

As faixas foram expostas em frente ao Instituo Federal do Espírito Santo (Ifes), à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)– campus Goiabeiras –, em frente à sede da Petrobras, na orla de Camburi, em frente à Secretaria Estadual de Educação (Sedu) e no Centro da Capital.

"Hoje pautamos fazer uma atividade sem enfrentamento com os apoiadores, um protesto pacífico e sem gerar aglomerações devido ao risco da Covid-19. Por isso fizemos pontos fixos, com faixas e com poucas pessoas. Queremos dizer para aos bolsonaristas que este não é um governo do povo", reforçou o servidor público.

O protesto ocorreu das 16h às 18h. "Não foram manifestações de massa, apenas nos locais de maior fluxo, com faixas mostrando indignação. A concentração de energias está sendo para o dia 19 de julho", detalhou Chico Celso, um dos organizadores.

Manifestações contra a visita do presidente Jair Bolsonaro

VISITA DE BOLSONARO