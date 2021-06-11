Grupo faz manifestação silenciosa contra visita de Bolsonaro ao ES

Manifestantes contrários ao governo do presidente Jair Bolsonaro *(sem partido) expuseram faixas em seis pontos de Vitória, no final desta sexta-feira (11), com frases contra a visita do presidente ao Espírito Santo, a crise sanitária, econômica e política do país.
"Nós tiramos o dia de hoje para fazer um faixaço no horário de maior fluxo de veículos, em que os trabalhadores estão retornando para suas casas, para dizer que Bolsonaro não é bem-vindo ao Estado do Espírito Santo. É um Estado onde se mata muito e que perdeu um número grande de pessoas para a Covid-19 por um descaso deste governo", observou Wellington Pereira, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes) e da Federação de Trabalhadores das Universidades Brasileiras.
As faixas foram expostas em frente ao Instituo Federal do Espírito Santo (Ifes), à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)– campus Goiabeiras –, em frente à sede da Petrobras, na orla de Camburi, em frente à Secretaria Estadual de Educação (Sedu) e no Centro da Capital.
"Hoje pautamos fazer uma atividade sem enfrentamento com os apoiadores, um protesto pacífico e sem gerar aglomerações devido ao risco da Covid-19. Por isso fizemos pontos fixos, com faixas e com poucas pessoas. Queremos dizer para aos bolsonaristas que este não é um governo do povo", reforçou o servidor público.
O protesto ocorreu das 16h às 18h. "Não foram manifestações de massa, apenas nos locais de maior fluxo, com faixas mostrando indignação. A concentração de energias está sendo para o dia 19 de julho", detalhou Chico Celso, um dos organizadores.
Manifestações contra a visita do presidente Jair Bolsonaro
VISITA DE BOLSONARO
O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Espírito Santo de avião, por volta das 10h20, acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro. Após cumprimentar apoiadores que se acotovelavam em frente ao Aeroporto de Vitória, o presidente seguiu de helicóptero para a cidade de São Mateus, no Norte do estado.
No local, ele inaugurou um conjunto residencial de casas populares do programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida), discursou, recebeu homenagens e, novamente, provocou aglomerações. No final da tarde, ele retornou para Vitória, indo direto para o aeroporto e deixou o Espírito Santo num voo às 17h20 com destino a São Paulo.