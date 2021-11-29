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Sabatina no STF

Alcolumbre segue dizendo que derrotará Mendonça

Cúpula do Senado vê MDB como fiel da balança em votação do nome de indicado ao STF. Com 15 senadores, a bancada tem dois votos certos a favor e um contra a indicação de Mendonça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2021 às 16:18

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 16:18

Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) Crédito: Pedro França/Agência Senado
Apesar de ter escolhido a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), evangélica, para relatar a indicação de André Mendonça ao STF na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Davi Alcolumbre (DEM-AP) segue dizendo que derrotará o ex-ministro no plenário do Senado.
No governo e na cúpula do Senado, o resultado é projetado como imprevisível, porém certamente apertado. Nas contas de pessoas próximas de Alcolumbre e do presidente do Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o MDB será o fiel da balança.
Com 15 senadores, a bancada tem dois votos certos a favor e um contra a indicação de Mendonça ao STF. Os demais são incógnitas. Aliados de Pacheco relatam que 10 emedebistas têm prometido votos ora a favor de Mendonça, ora contra, a depender do interlocutor.

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