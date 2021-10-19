Governo tenta destravar sabatina de André Mendonça até novembro

Até agora, o presidente da CCJ se recusou a se reunir com o indicado, que por sua vez tem mantido conversas com os demais senadores. "O único jeito de acabar com essas confusões todas é o Davi encontrar com o André, que já deve ter feito umas três maratonas", disse o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), ao Broadcast Político.