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Vaga de ministro

Mesa do Senado envia indicação de André Mendonça à CCJ

Com o envio, caberá ao colegiado marcar a sabatina. Além de passar pela CCJ, André Mendonça precisa ter o nome aprovado pelo plenário do Senado para tomar posse no STF

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:28

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 ago 2021 às 15:28
André Mendonça no dia em que reassumiu o cargo de advogado-geral da União no governo Bolsonaro
André Mendonça no dia em que reassumiu o cargo de advogado-geral da União no governo Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR
A Mesa Diretora do Senado enviou nesta quarta-feira (18) para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a mensagem na qual o presidente Jair Bolsonaro oficializou a indicação do ex-advogado-geral da União André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
Com o envio do documento, caberá ao colegiado, que é presidido pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), marcar a sabatina. Além de passar pela CCJ, Mendonça precisa ter o nome aprovado pelo plenário do Senado para tomar posse no STF.
André Mendonça foi indicado para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio, que se aposentou em julho deste ano.

PRG

A CCJ marcou a sabatina de recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras, para a próxima terça-feira (24). A indicação também foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Caso seja aprovado, Aras cumprirá mais dois anos de mandato.

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