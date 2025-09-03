Julgamento no STF

Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

A fala foi feita na sustentação oral para a defesa do general no caso da trama golpista de 2022, quando ele disse que a hipótese da acusação contra o general não fecha

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:09

BRASÍLIA - O advogado Andrew Fernandes afirmou que o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, tentou demover Jair Bolsonaro (PL) de planos golpistas e tinha postura institucional e democrática.

A fala foi feita na sustentação oral para a defesa do general no caso da trama golpista de 2022, quando ele disse que a hipótese da acusação contra ele não fecha. "Tem provas fortes de que o general Paulo Sérgio atuou contra, para impedir. E por isso foi apartado. É o que revela a prova dos autos", disse.

"O general Paulo Sérgio estava rachado com generais da ativa, com o general Braga Neto, que não queria conversar com generais frouxos e melancias. O general Braga Neto estava desalinhado com generais do governo e eu coloco o general Paulo Sérgio nessa linha", afirmou.

Segundo ele, o ex-ministro teve o mesmo comportamento dos chefes do Exército e da Aeronáutica nas discussões sobre as minutas golpistas, como na reunião do dia 7 de dezembro de 2022. O general teria tentado advertir o Bolsonaro sobre a gravidade de eventual adoção de medidas de exceção.

O advogado Andrew Fernandes que representa o general Paulo Sérgio Nogueira no julgamento da trama golpista Crédito: Rosinei Coutinho/STF

