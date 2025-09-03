Home
>
Brasil
>
Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

A fala foi feita na sustentação oral para a defesa do general no caso da trama golpista de 2022, quando ele disse que a hipótese da acusação contra o general não fecha

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:09

BRASÍLIA - O advogado Andrew Fernandes afirmou que o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, tentou demover Jair Bolsonaro (PL) de planos golpistas e tinha postura institucional e democrática.

Recomendado para você

Declaração de Lima vai no sentido de desassociar a defesa do ex-ministro dos apoiadores mais radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro

Advogado de Braga Netto presta solidariedade ao STF 'pelos ataques que a Corte vêm sofrendo'

O advogado Matheus Mayer Milanez levantou série de dúvidas sobre a participação de Heleno nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. Questionou quais são elementos levam a acreditar que o ex-ministro se envolveu na trama

Advogado diz que não há provas de envolvimento de Heleno com Abin paralela

A fala foi feita na sustentação oral para a defesa do general no caso da trama golpista de 2022, quando ele disse que a hipótese da acusação contra o general não fecha

Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

A fala foi feita na sustentação oral para a defesa do general no caso da trama golpista de 2022, quando ele disse que a hipótese da acusação contra ele não fecha. "Tem provas fortes de que o general Paulo Sérgio atuou contra, para impedir. E por isso foi apartado. É o que revela a prova dos autos", disse.

Leia mais

Imagem - Defesa de Heleno diz que distanciamento de Bolsonaro tirou general de trama golpista

Defesa de Heleno diz que distanciamento de Bolsonaro tirou general de trama golpista

Imagem - Em julgamento, defesa de Heleno critica atuação de Moraes no processo

Em julgamento, defesa de Heleno critica atuação de Moraes no processo

Imagem - Bolsonaro não participa de sessão em que defesa será apresentada, diz advogado

Bolsonaro não participa de sessão em que defesa será apresentada, diz advogado

"O general Paulo Sérgio estava rachado com generais da ativa, com o general Braga Neto, que não queria conversar com generais frouxos e melancias. O general Braga Neto estava desalinhado com generais do governo e eu coloco o general Paulo Sérgio nessa linha", afirmou.

Segundo ele, o ex-ministro teve o mesmo comportamento dos chefes do Exército e da Aeronáutica nas discussões sobre as minutas golpistas, como na reunião do dia 7 de dezembro de 2022. O general teria tentado advertir o Bolsonaro sobre a gravidade de eventual adoção de medidas de exceção.

O advogado Andrew Fernandes que representa o general Paulo Sérgio Nogueira no julgamento da trama golpista
O advogado Andrew Fernandes que representa o general Paulo Sérgio Nogueira no julgamento da trama golpista Crédito: Rosinei Coutinho/STF

LEIA MAIS

Defesa de Bolsonaro diz que não há prova de envolvimento em plano de assassinato

Defesa diz que 'não há uma única prova' que ligue Bolsonaro ao 8/1 e ataca delação de Cid

Advogado de Braga Netto vai questionar delação de Mauro Cid em sustentação oral

Advogado de Heleno ficou famoso na internet ao pedir a Moraes para jantar

Como Alexandre de Moraes se tornou tão poderoso?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Braga Netto Paulo Sérgio Nogueira Golpe de Estado

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais