Como Alexandre de Moraes se tornou tão poderoso?

Em apenas oito anos, ele se tornou protagonista da vida política e jurídica brasileira, passando de odiado a venerado em parte da esquerda.

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:00

O hoje poderoso — e controverso — Alexandre de Moraes se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de forma inesperada.

Seu perfil duro no Direito Penal ganhou protagonismo no STF quando ele passou a relatar uma séria de investigações, e depois processos, contra suspeitos de atentar contra a democracia, principalmente bolsonaristas — casos que se desdobraram em seu gabinete a partir do polêmico inquérito das Fake News, criado em 2019.

A repórter Mariana Schreiber explica como aconteceu essa trajetória.

