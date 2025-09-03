Julgamento no STF

Advogado de Braga Netto vai questionar delação de Mauro Cid em sustentação oral

"O acordo de colaboração premiada de Mauro Cid é viciado, é mentiroso, é desprovido de provas. Vamos atacar todos os argumentos colocados pela defesa [dele]", diz o advogado José Luiz Oliveira Lima, que representa o general

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:51

BRASÍLIA - O advogado José Luís de Oliveira Lima, responsável pela defesa do general Walter Braga Netto, disse que vai questionar o acordo de delação premiada do tenente coronel Mauro Cid durante a sustentação oral no julgamento realizado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) contra réus suspeitos de participar do núcleo 1 da trama golpista. As sessões começaram na última terça-feira (2) e vão até sexta (12).

"O acordo de colaboração premiada de Mauro Cid é viciado, é mentiroso, é desprovido de provas. Vamos atacar todos os argumentos colocados pela defesa [dele]. As gravações mostram que Mauro Cid foi coagido", disse Oliveira ao chegar para a sessão.

A sustentação oral do defensor do ex-ministro da Defesa será a última e pode acontecer nesta quarta ou na próxima terça (9), a depender do andamento da sessão. "A prova produzida nessa ação penal mostra que não há absolutamente nada de concreto contra Braga Netto", disse o advogado.

