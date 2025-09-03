Home
>
Brasil
>
Advogado de Heleno ficou famoso na internet ao pedir a Moraes para jantar

Advogado de Heleno ficou famoso na internet ao pedir a Moraes para jantar

Matheus Milanez virou meme em junho, quando reclamou do horário de uma sessão ao ministro Alexandre de Moraes

JOSÉ MARQUES, CÉZAR FEITOZA E ANA POMPEU

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:00

Matheus Mayer Milanez, advogado do general Augusto Heleno, durante julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus no STF
Matheus Mayer Milanez, advogado do general Augusto Heleno, durante julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus no STF Crédito: Gustavo Moreno/ STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado Matheus Milanez, que defende o general Augusto Heleno no julgamento da trama golpista, ficou célebre na internet quando o STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou a denúncia contra o seu cliente e os outros acusados pelo episódio, em junho.

Recomendado para você

A declaração foi dada pelo advogado Celso Vilardi no início de sua sustentação oral no segundo dia da sessão na Primeira Turma do STF

Defesa de Bolsonaro diz que não há prova de envolvimento em plano de assassinato

Ex-presidente é réu por crimes contra a democracia; ele assiste à sessão de casa, em prisão domiciliar

Defesa diz que 'não há uma única prova' que ligue Bolsonaro ao 8/1 e ataca delação de Cid

Matheus Milanez virou meme em junho, quando reclamou do horário de uma sessão ao ministro Alexandre de Moraes

Advogado de Heleno ficou famoso na internet ao pedir a Moraes para jantar

À época, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do advogado para adiar o início da sessão, que já se estendia até quase as 20h.

Leia mais

Imagem - Julgamento da trama golpista é retomado com defesas de Bolsonaro e Heleno; veja ao vivo

Julgamento da trama golpista é retomado com defesas de Bolsonaro e Heleno; veja ao vivo

"A audiência amanhã se inicia às 9h. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos em um carro e eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, eu só tomei o café da manhã quase", pediu o advogado a Moraes, na ocasião.

Moraes respondeu com um "imagine eu", brincou que poderia começar às 9h02 e depois manteve o horário. O ministro brincou que iria tentar terminar o julgamento da denúncia no dia seguinte, para Milanez "tomar um belo brunch". O episódio virou meme.

Julgamento

Na manhã desta terça-feira no STF, durante segunda sessão do julgamento, Milanez começou a sua sustentação oral questionando a conduta do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. O advogado apontou que juiz não pode ser investigador e disse que Moraes fez isso.

Em seguida, apresentou o que considera fragilidades no inquérito da Polícia Federal e na denúncia do Ministério Público. Para o defensor, Heleno perdeu contato com Bolsonaro e não teria mais proximidade para tramar golpe com ele.

LEIA MAIS SOBRE O JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro: o que aconteceu no primeiro dia

Alcolumbre rejeita anistia para Bolsonaro e diz que votará texto alternativo

Bolsonaro não participa de sessão em que defesa será apresentada, diz advogado

Cresce um movimento de pautar anistia após julgamento, aponta Lindbergh

Grupos pró e contra Bolsonaro trocam empurrões em frente ao condomínio do ex-presidente

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Augusto Heleno

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais