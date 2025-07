Carta da insensatez coloca a diplomacia dos EUA na contramão do mundo

Os setores mais afetados por essa decisão arbitrária incluem a indústria de aço e alumínio, o agronegócio — em especial as exportações de carne bovina, soja e café —, além do setor calçadista e têxtil. São segmentos que possuem forte peso na balança comercial brasileira e têm papel central na geração de empregos em diversas regiões do país.

Diante dessa agressão econômica disfarçada de política comercial, o governo brasileiro não pode se omitir. É fundamental uma resposta firme, em duas frentes complementares. Primeiramente, do ponto de vista político, é preciso reafirmar, com veemência, a soberania do Brasil.

Esse episódio, de elevação das tarifas, não é apenas uma mensagem diplomática; é um símbolo de uma política externa que caminha na contramão da racionalidade econômica e do respeito entre nações. Ao responder com firmeza e inteligência, o Brasil reafirma seu compromisso com um comércio justo, com o multilateralismo e com os princípios que regem as relações internacionais no século XXI.