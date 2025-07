Donald Trump assinou dezenas de ordens executivas no primeiro dia de mandato. Crédito: @WhiteHouse / X / Reprodução

A era da pós-verdade avança e ganha novos contornos surreais com a carta de um presidente norte-americano a um colega à frente da maior nação sul-americana. Uma correspondência difícil de ser digerida por qualquer pessoa que ainda cultive algum nível de sanidade, ao justificar com mentiras medidas de retaliação comercial duras, que afetam a cadeia econômica de um país inteiro, com acenos aos bolsonaristas que tampouco vão escapar do impacto econômico delas.

Aquilo que, na linguagem das ruas distantes dos protocolos da diplomacia, é chamado simplesmente de chantagem e intimidação.

O Espírito Santo, como um estado que será afetado de forma drástica pela taxação de 50% sobre as exportações, caso a ameaça se concretize, tem muito com o que se preocupar. Não poderia ser mais injusto: não só setores protagonistas da economia capixaba, como a própria população, acabarão sendo vítimas da narrativa trumpista, alimentada pelo bolsonarismo.

A começar pela afirmação mentirosa de que os Estados Unidos seriam deficitários nas relações comerciais com o Brasil, sendo justamente o contrário. O que Donald Trump diz ser "insustentável" é apenas uma desculpa sem nenhum lastro.

O que é verdade é que, apesar disso, a economia do Espírito Santo vai acabar sendo mais impactada do que a brasileira, por sua maior abertura ao mercado norte-americano (64,2% no ES e 27,5% do PIB nacional). Os EUA foram destino de 33,9% do que foi exportado de janeiro e junho deste ano no Estado. É um percentual considerável, com impactos em setores responsáveis por grande parte dos empregos formais. A lição que mais uma vez ganha forma é a da urgência de mais diversificação econômica.

Também é verdade que esse alinhamento de Trump em defesa de uma democracia que ele próprio desconhece, avançando sobre questões do Judiciário brasileiro que atua com autonomia, é uma afronta à soberania brasileira. A simpatia do presidente norte-americano por Jair Bolsonaro não deveria ser uma agenda da Casa Branca.

Imagine só um país inteiro sendo prejudicado por uma narrativa de caça às bruxas, que beneficia somente um ex-presidente. Donald Trump acredita estar atacando o governo Lula, que até o momento tem reagido com a maturidade que se espera diante dessa crise de jardim de infância, mas só existe uma verdade: ele está ameaçando um país inteiro, por puro capricho. Os Estados Unidos também têm a perder com todo esse absurdo, é esperar para ver se será só um blefe ou de fato uma cartada.

