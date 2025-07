Tarifaço

Números desmentem Trump e mostram que EUA têm superávit na relação com Brasil

Série do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços registra, há 17 anos, que americanos vendem mais do que compram na relação

Publicado em 9 de julho de 2025 às 21:19

BRASÍLIA - Apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o país tem déficit na relação comercial com o Brasil, números mostram uma realidade oposta. Há 17 anos, o fluxo de bens entre os dois países favorece os americanos, que vendem mais do que compram.>

Em sua carta a Lula, Trump disse que os déficits com o Brasil são insustentáveis e que as taxas anunciadas nesta quarta-feira (9) serviriam para compensar barreiras tarifárias e não tarifárias supostamente impostas aos produtos americanos.>

Nos dados parciais de 2025, a vantagem dos EUA na balança comercial com o Brasil está em US$ 1,6 bilhão Crédito: Shutterstock

"Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias do Brasil, causando esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Este déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional", afirmou Trump ao presidente brasileiro.>

O que Trump aponta na carta foi verdadeiro apenas por um período nos anos 2000, quando o país registrou oito anos seguidos de superávits. Em toda a série histórica disponível (desde 1997), o maior resultado favorável ao Brasil ocorreu em 2006, com quase US$ 10 bilhões. A partir daí, o saldo foi caindo até se tornar negativo a partir de 2009.>

Nos dados parciais de 2025, a vantagem dos EUA está em US$ 1,6 bilhão. O Brasil tem as exportações dominadas por commodities ou produtos primários – como petróleo bruto, café e produtos de ferro e aço. Já as importações de produtos americanos tem no topo produtos ligados à aviação.>

Os dados são computados no Comex Stat, sistema do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) usado para análises de mercado, estudos acadêmicos e outras tomadas de decisões.>

Nesta quarta (10), pouco antes do anúncio de Trump, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Mdic) ressaltou os números da relação entre os dois países. "Eu não vejo nenhuma razão para aumento de tarifa em relação ao Brasil. O Brasil não é problema para os Estados Unidos, é importante sempre reiterar isso. Os Estados Unidos têm realmente um déficit de balança comercial, mas com o Brasil tem superávit de balança comercial, então o Brasil não é problema", afirmou.>

"De outro lado, dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, [para] 8 a alíquota é zero, não pagam imposto. A alíquota é zero, o chamado ex-tarifário. Então, é uma medida que, em relação ao Brasil, é injusta e prejudica a própria economia americana", complementou.>

