Lucro do FGTS: confira quanto o trabalhador vai receber em 2025

Valores começam a ser depositados para os trabalhadores pela Caixa ainda neste mês; saiba checar o extrato

Publicado em 24 de julho de 2025 às 20:08

SÃO PAULO - Trabalhadores com saldo na conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 31 de dezembro de 2024 vão receber a distribuição de lucros do fundo, pago pela Caixa Econômica Federal.>

A Caixa vai distribuir R$ 12,9 bilhões para 134 milhões de profissionais com 235 milhões de contas. O montante representa 95% dos resultados do FGTS em 2024, de R$ 13,6 bilhões.>

Com a distribuição, o dinheiro no fundo renderá 6,05%, 1,16% acima da inflação do ano passado, de 4,83%, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).>

Para calcular o valor a ser creditado, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta de FGTS em 31/12/2024 pelo índice de 0,02042919. Confira simulações na tabela a seguir:>

O governo está cumprindo, pela primeira vez, decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de 2024.>

Em junho do ano passado, o Supremo determinou que a remuneração das contas no fundo deve ser de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial), mais o lucros do FGTS, garantindo aos trabalhadores ao menos a inflação medida pelo IPCA.>

Quando a distribuição não cobrir a inflação, o conselho deverá determinar uma forma de compensação.>

Nos últimos anos, as propostas da Caixa, gestora do fundo, para a distribuição do lucro têm sido aprovadas por unanimidade.>

Em 2024, foram distribuídos R$ 15,2 bilhões. O valor representou 65% do lucro total obtido em 2023, de R$ 23,4 bilhões. O valor em real foi o maior já pago desde 2017. O maior percentual já distribuído foi de 99%, nos anos de 2022 e 2023.>

Para saber se recebeu, o trabalhador deve conferir o extrato do FGTS. A informação aparecerá como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX (aqui será informado o ano a que se refere o pagamento)".>

O dinheiro não pode ser sacado, apenas em situações específicas, definidas por lei, como compra da casa própria, aposentadoria, doença grave e demissão sem justa causa.>

COMO CONSULTAR O EXTRATO DO FGTS?>

O valor pode ser consultado no aplicativo FGTS, por meio do extrato do fundo. É possível, ainda, conseguir uma cópia do extrato nas agências da Caixa. Para cada empresa em que o trabalhador foi contratado, há uma conta vinculada aberta, é preciso observar o valor em cada conta e somar o quanto tem, ao todo.>

Abra ou baixe o aplicativo FGTS (para o primeiro acesso, é preciso criar senha)

Informe seu CPF e clique em "Próximo"



Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas que trabalhou



O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações



Para guardar os dados, clique em "Gerar extrato PDF", logo abaixo do saldo, e salve em seu celular



Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em "Ver todas suas contas", na página inicial



Clique sobre cada uma das empresas para abrir o extrato; em cada tela, aparecerá o saldo total

QUEM TEM DIREITO AO LUCRO DO FGTS?>

Todos os trabalhadores com carteira assinada ou que tiveram carteira assinada em algum momento da vida profissional e tinham saldo na conta no dia 31 de dezembro de 2024 vão receber os valores referentes à distribuição.>

