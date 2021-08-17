Autoritarismo no Brasil é parte do nosso passado que não passou

Desfile Militar em frente ao Congresso no dia da votação do voto impresso Crédito: Pedro França/Agência Senado

As duas ações devem ser interpretadas como ataques e desgastes às instituições democráticas brasileiras porque fazem parte de uma cartilha comum a atores autoritários e demagógicos na contemporaneidade. Em "Como as Democracias Morrem", Steven Levistsky e Daniel Ziblatt, professores de Harvard, destacaram que muitas vezes uma democracia não é atacada e anulada por atores externos da política, mas erodida e implodida por dentro.

Por não tolerarem uma eventual perda do poder de governar para rivais que venham a competir e a vencer as eleições dentro das regras do jogo democrático vigente, sob o pretexto de algum objetivo público legítimo (segurança nacional, aperfeiçoamento do sistema eleitoral, combate à corrupção), esses atores institucionais buscam iniciativas para mudar as regras do jogo, dominar os órgãos de fiscalização e controle, transformar adversários em inimigos, perseguir rivais e críticos e/ou remover membros de tribunais.

Só para citar alguns exemplos que merecem atenção: os políticos brancos do Sul dos Estados Unidos durante a era da Reconstrução, Fujimori no Peru, Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia, o partido UMNO na Malásia, Hugo Chávez na Venezuela e Donald Trump nos Estados Unidos.

O que todos esses casos têm em comum com o panorama atual do Brasil é que é um erro acreditar que as palavras ditas por atores autoritários e demagógicos são meras bravatas que nunca vão chegar ao nível das ações. Para esses atores, os freios e contrapesos dos regimes democráticos, isto é, os limites institucionais ao exercício do poder, são “camisas de força” a serem submetidas às suas vontades ou até destruídas.

Quando as instituições democráticas optam por apenas eventualmente se movimentar e adotar ações contra os impulsos autoritários e demagógicos, a democracia perde porque é desgastada significativamente, não por acaso, um dos efeitos esperados por pesquisadores devido à polêmica do voto impresso é a quebra na confiança de parte da população brasileira em relação ao sistema eleitoral.

É preciso refletir historicamente o que representa vivermos hoje esse cenário. A historiografia contemporânea vê a história como um conhecimento que auxilia na compreensão das mudanças e das continuidades do presente em relação ao passado e do passado em relação ao presente.