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Câmara dos Deputados

Voto impresso: governistas se irritam com Lira, Nogueira e centrão

Apesar de serem aliados do presidente da República, PP e PL deram apenas 27 votos a favor da medida, uma das principais bandeiras de Jair Bolsonaro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2021 às 15:19

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 15:19

Plenário da Câmara dos Deputados. Parte dos parlamentares participa da sessão virtualmente, em meio à pandemia de Covid-19
Plenário da Câmara dos Deputados. Parte dos parlamentares participa da sessão virtualmente, em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Deputados bolsonaristas utilizam a falta de apoio do PP e do PL na votação da PEC do voto impresso para criticar nos bastidores o espaço dado a Jair Bolsonaro a integrantes dos partidos no governo. Nos bastidores, parlamentares reclamam que Arthur Lira (PP-AL), Ciro Nogueira (PP-PI) e o restante do centrão não se esforçaram para aprovar a proposta, uma das principais bandeiras do presidente.
Em discurso no plenário da Câmara na quarta (11), Luiz Lima (PSL-RJ) expôs o descontentamento dos apoiadores e cobrou nominalmente Nogueira e Lira ao citar que 54 parlamentares das siglas votaram contra a proposta do presidente ou se ausentaram.
Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, cadê sua influência no PP? Por que o senhor não ligou para os seus partidários e orientou sim? Presidente Arthur Lira, o qual apoiamos, PL do governador Cláudio Castro (Rio de Janeiro), que abraça o Garotinho e o presidente, ou é Vasco ou é Flamengo, disse.
Lima argumentou ainda que os votos eram fundamentais para a aprovação da proposta e a derrota serviu para mostrar quem está com o governo e quem não está. O parlamentar pediu que Bolsonaro valorize os deputados que o apoiam e que os têm o voto de opinião e não de ocasião.
Embora não deixem de declarar fidelidade ao presidente, os bolsonaristas têm cobrado prioridade aos aliados fiéis e indicado nos bastidores o desconforto com os partidos do centrão no governo.

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