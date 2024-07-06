As estratégias nutricionais que ajudam a reduzir sintomas da menopausa

A menopausa marca uma fase na vida das mulheres em que ocorre o término definitivo dos ciclos menstruais, geralmente entre os 45 e 55 anos. Este período é caracterizado por uma série de mudanças físicas e hormonais significativas, que podem afetar profundamente a qualidade de vida da mulher.

Durante a menopausa, há uma diminuição significativa dos hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Isso resulta em alterações no corpo, incluindo o aumento da massa gorda e a redução da massa magra. A diminuição do estrogênio também está associada a mudanças no sistema cardiovascular, como aumento da pressão arterial e alterações no perfil lipídico, predispondo as mulheres a um maior risco de doenças cardiovasculares.

Os sintomas variam amplamente de mulher para mulher e podem incluir menstruação irregular ou abundante, ondas de calor, suores noturnos, irritabilidade, dificuldade de concentração, alterações de humor, baixa libido, secura vaginal, entre outros. Esses sintomas podem perdurar por vários anos e têm grande impacto na qualidade de vida.

Contudo, uma alimentação adequada pode ajudar nessa fase. Uma abordagem nutricional profissional desempenha um papel crucial na gestão dos sintomas da menopausa e na promoção da saúde geral durante essa fase da vida.

Algumas estratégias alimentares podem ser benéficas. Os fitoestrógenos, por exemplo, são compostos encontrados em alimentos como soja, tofu, linhaça e leguminosas. Eles possuem estruturas químicas semelhantes ao estrogênio humano e podem ajudar a aliviar sintomas associados à sua deficiência. Incorporar regularmente esses alimentos na dieta pode proporcionar benefícios hormonais e cardiovasculares.

conhecida dieta mediterrânea é rica em frutas, vegetais, grãos integrais, nozes, sementes e azeite de oliva. Estudos mostram que a adesão à dieta mediterrânea pode reduzir a gordura corporal, melhorar a saúde cardiovascular e promover uma densidade mineral óssea mais alta em mulheres pós-menopáusicas.

Temos também a dieta cardioprotetora: optar por alimentos ricos em gorduras insaturadas, como peixes oleosos, nozes e sementes, e limitar o consumo de gorduras saturadas pode ajudar a reduzir o risco cardiovascular durante a menopausa. Incluir frutas, vegetais e grãos integrais também fornece fibras, antioxidantes e outros nutrientes essenciais para a saúde do coração.

Manter um peso saudável também é crucial durante a menopausa, já que muitas mulheres tendem ao aumento de peso e redistribuição da gordura corporal. A restrição calórica moderada, aliada à atividade física regular, pode ajudar a prevenir ganho de peso excessivo e reduzir o risco de complicações metabólicas.

Já a manutenção da saúde óssea é fundamental após a menopausa devido ao aumento do risco de osteoporose . Incluir na dieta diária alimentos ricos em cálcio, como laticínios, folhas verdes escuras, e vitamina D, presente em peixes gordurosos e ovos, pode ajudar a preservar a densidade mineral óssea e reduzir o risco de fraturas.

Certos alimentos, porém, podem piorar os sintomas da menopausa, como cafeína, álcool, alimentos picantes, carnes processadas e alimentos ricos em sal e açúcar refinado. Limitar ou evitar esses alimentos pode ajudar a reduzir a intensidade de sintomas como ondas de calor, suores noturnos e mudanças de humor.