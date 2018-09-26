Dieta mediterrânea pode reduzir risco de depressão, aponta pesquisa

Imagem ilustrativa - Dieta mediterrânea pode auxiliar no combate à depressão Crédito: Reprodução/Pixabay

saúde falam sobre os benefícios da dieta mediterrânea há anos. O consumo de óleos e gorduras saudáveis tem sido associado a um risco reduzido de diabetes tipo 2, pressão alta e doenças cardíacas. Mas uma nova pesquisa aponta para uma boa razão menos conhecida: o combate à depressão. Especialistas emfalam sobre os benefícios da dieta mediterrânea há anos. O consumo de óleos e gorduras saudáveis tem sido associado a um risco reduzido detipo 2, pressão alta e doenças cardíacas. Mas uma nova pesquisa aponta para uma boa razão menos conhecida: o combate à

A base da dieta mediterrânea e o hábito alimentar foram avaliados em 41 estudos publicados nos últimos oito anos. O resultado foi publicado na revista Molecular Psychiatry e revelou que um cardápio rico em frutas, legumes, grãos, peixe, nozes e azeite de oliva tem benefícios relacionados ao humor.

As pessoas que aderiram a uma dieta similar a esta foram 33%¨menos propensas a desenvolver depressão do que aquelas que não consumiam alimentos considerados in natura. Os pesquisadores também descobriram que uma dieta pobre em gordura saturada, açúcar e produtos processados estava ligada a uma redução de 24% no risco de desenvolver depressão.