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Nutrição

Dieta mediterrânea pode reduzir risco de depressão, aponta pesquisa

Revisão de mais de 40 estudos revela que consumo de frutas, legumes e peixes pode amenizar sintomas da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 13:34

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 13:34

Imagem ilustrativa - Dieta mediterrânea pode auxiliar no combate à depressão Crédito: Reprodução/Pixabay
Especialistas em saúde falam sobre os benefícios da dieta mediterrânea há anos. O consumo de óleos e gorduras saudáveis tem sido associado a um risco reduzido de diabetes tipo 2, pressão alta e doenças cardíacas. Mas uma nova pesquisa aponta para uma boa razão menos conhecida: o combate à depressão.
A base da dieta mediterrânea e o hábito alimentar foram avaliados em 41 estudos publicados nos últimos oito anos. O resultado foi publicado na revista Molecular Psychiatry e revelou que um cardápio rico em frutas, legumes, grãos, peixe, nozes e azeite de oliva tem benefícios relacionados ao humor.
As pessoas que aderiram a uma dieta similar a esta foram 33%¨menos propensas a desenvolver depressão do que aquelas que não consumiam alimentos considerados in natura. Os pesquisadores também descobriram que uma dieta pobre em gordura saturada, açúcar e produtos processados estava ligada a uma redução de 24% no risco de desenvolver depressão.
A principal autora da pesquisa, Camille Lassalle, afirma que há evidências convincentes para mostrar que existe uma relação entre a qualidade da dieta e a saúde mental. Agregamos os resultados de um grande número de estudos e há um padrão claro de que seguir uma dieta antiinflamatória rica em vegetais pode ajudar na prevenção da depressão, concluiu Lassalle.

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