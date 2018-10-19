Alimentação adequada ajuda a combater o câncer de mama

Laiza Volponi descobriu o câncer aos 28 anos. E apostou na alimentação saudável durante o tratamento Crédito: Arquivo Pessoal

A alimentação e a nutrição inadequadas são classificadas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. São responsáveis por até 20% dos casos de câncer nos países em desenvolvimento, como o Brasil, e por aproximadamente 35% das mortes pela doença.

A nutricionista Roberta Larica explica que, no estilo de vida atual, alimentação inflamatória e os contaminantes ambientais têm sido os principais pontos de pesquisa quando se fala em prevenção. Pesquisas atuais mostram uma relação direta entre estas questões e a expressão de nossos genes. Pessoas que têm uma predisposição genética maior ao desenvolvimento do câncer, devem ter maior cuidado na prevenção através de um estilo de vida saudável, assim como modificações em nossa microbiota intestinal (quantidade e qualidade de bactérias que moram em nosso corpo e agem como protetoras ou agressores no desenvolvimento de doenças), explica.

Além disso, diversas pesquisas já mostram a influência de uma alimentação inflamatória (repleta de industrializados, sal, açúcar, baixa em gorduras boas e alta em gorduras trans e saturadas) aumentando o risco da doença. Assim como uma dieta anti-inflamatória, variada e colorida (rica em frutas e hortaliças orgânicas, peixes, oleaginosas, açafrão, azeite e fitoquímicos) é capaz de fortalecer nossa imunidade e agir na prevenção e no combate á doença, ressalta a nutricionista.

De acordo com ela, estudos mostram que, durante o tratamento, quando as pessoas já têm uma vida equilibrada, fazem escolhas mais saudáveis, fazem atividade física regular e sabem lidar melhor com o estresse e as emoções, podem tornar o câncer menos ativo e aumentar as chances de sucesso. Melhorar a alimentação deve ser o primeiro passo na gestão do câncer. Uma vez que a nutrição pode amenizar deficiências nutricionais, controlar perda de peso, amenizar sintomas e reduzir o combustível que alimenta as células tumorais. Tanto na prevenção quanto na luta contra o câncer precisamos priorizar uma alimentação rica em compostos bioativos capazes de fortalecer imunidade, reduzir multiplicação celular e inflamação. Para isso busque uma alimentação equilibrada, variada e colorida.

Mastectomia total

A alimentação foi uma grande aliada no tratamento da empresária Laiza Volponi Paganini. A nutricionista preparou um plano alimentar para ficar tudo mais leve. Comia de tudo, mas de forma equilibrada. Frutas, legumes... a alimentação contribuiu muito para o meu tratamento, conta.

Foi também durante o banho que ela, aos 28 anos, descobriu um caroço na mama direita. Tomei um susto, não imaginava que poderia ser um câncer por conta da minha idade.

Procurou, imediatamente, um ginecologista que pediu os exames de mamografia e ultrassom e disse que não tinha dado nada. Mesmo assim procurei um outro médico que também disse que eu não precisava me preocupar, lembra. Só que a empresária se preocupou. E seis meses depois trocou de médico, mesmo não sentindo dor no seio. Na hora do resultado não acreditei. No começo foi bem difícil. Mas depois tive muita fé.

Laiza alternou o tratamento em Vitória - com seis sessões de quimioterapia a cada 21 dias - e exames de ponta feitos em São Paulo. Foi num deles que ela também descobriu a mutação genética, que no caso dela foi a BRCA2. Em decisão com o médico optamos por também tirar a mama esquerda que não tinha a doença, conta. A mastectomia total aconteceu em 2016, e a reconstrução mamária, um ano depois.