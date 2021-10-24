A importância da nutrição na prevenção do câncer

Sim, existem amplos dados científicos mostrando que estilo de vida é mais importante que genética, tratamentos e cirurgias, na prevenção e tratamento desta doença. Sabemos que as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, chamadas Zonas Azuis, tem a incidência de doenças crônicas muito menor do que as civilizações ocidentais com o estilo de vida moderno. E uma das principais diferenças no estilo de vida destas civilizações é que elas comem uma dieta primariamente baseada em vegetais, frescos e integrais. As cores dos vegetais, que são fornecidas pelos seus fitonutrientes, assim como as fibras, entre outros fatores nutricionais, têm funções bioativas anticancerígenas. Tomate, linhaça, brócolis, soja, todos são associados em pesquisas com redução da incidência da morbimortalidade desta terrível doença.