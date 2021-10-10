Substituir a proteína animal por proteína vegetal faz bem para o planeta

A sugestão é você se abrir a uma mudança alimentar que proporcionará enorme ganhos para a saúde, para as finanças pessoais e para a sustentabilidade do planeta Crédito: Divulgação

Componente da mesa de boa parte dos brasileiros, a carne bovina está mais cara. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proteína teve um aumento de 28,36% nos últimos doze meses.

De forma alguma, a proposta dessa edição é justificar os problemas e a política econômica e ambiental equivocada conduzida pela gestão federal e que tem levado a esse cenário. Mas trazer contribuições e propostas para lidar com esse cenário adverso para tantas famílias.

Existem muitos conteúdos disponíveis: pesquisas científicas, livros, documentários. Crédito: Divulgação

Muitas vezes, as crises, sejam elas nas empresas, na vida pessoal ou na economia, exigem uma revisão e uma mudança de paradigma. Por isso, a ideia dessa edição é propor aos leitores se abrir a uma mudança alimentar que proporcionará enorme ganhos para a saúde, para as finanças pessoais e para a sustentabilidade do planeta.

A BOA NOTÍCIA

Substituir a proteína animal por proteína vegetal faz bem para a sua saúde e para o planeta. São inúmeras as pesquisas científicas que confirmam que uma dieta a base de vegetais e com reduzida ingestão de proteína animal é benéfica para o organismo.

Existem muitos conteúdos disponíveis: pesquisas científicas, livros, documentários. Crédito: Divulgação

É importante desmistificar uma percepção equivocada de que a principal fonte de proteína é de origem animal. Segue uma longa lista de alimentos vegetais que contém elevado índice de proteínas e são ricas em aminoácidos: arroz com feijão, quinoa, tofu, semente de chia, grão-de-bico, tahine, linhaça, amêndoas, amendoim, pasta de amendoim, aveia, brócolis, sementes de abóbora, lentilha, semente de girassol, soja.

Em um estudo recente publicado no The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , pesquisadores da Harbin Medical University na China descobriram que substituir uma proteína animal no jantar por uma proteína vegetal poderia reduzir o risco de certas doenças cardiovasculares em 10%.

Um estudo do programa Oxford Martins sobre o Futuro da Alimentação , de 2016, da Universidade de Oxford, concluiu que dietas à base de vegetais podem salvar milhões de pessoas, além de contribuírem para a redução do impacto das mudanças climáticas. O sistema alimentar é responsável por mais de um quarto de todas as emissões de gases de efeito estufa e, portanto, um dos principais motores das mudanças climáticas.

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Estudo encomendado pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) realizado pela consultoria Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC), antigo Ibope, em fevereiro deste ano, mostra que um terço dos brasileiros já escolhe opções veganas nos cardápios de restaurantes e lanchonetes. Além disso, 46% dos brasileiros já deixam de comer carne, por vontade própria, pelo menos uma vez na semana.

"The China Study" é o maior estudo realizado sobre a relação entre a alimentação e o risco de desenvolvimento de doenças. Publicado em 2005, sob a forma de um livro, foi dirigido pelo Dr. T. Collin Campbell, professor de Bioquímica Nutricional na Universidade de Cornell nos EUA, com mais de 40 anos de experiência em pesquisas e autor de mais de 300 artigos científicos. Abrange mais de duas décadas de investigação e é realizado em conjunto pelas Universidades de Cornell, Oxford e pela Academia Chinesa de Medicina Preventiva de Pequim.

Os autores apontam uma correlação entre a dieta animal e diversas doenças, como as doenças cardíacas, câncer e diabetes tipo 1.

O QUE PODEMOS FAZER?