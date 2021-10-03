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Coluna Vão Livre

Urban Arts abre sua primeira galeria física em Vitória

Rede conta com mais de 170 mil obras assinadas por 6 mil artistas de todo o Brasil, e, inclusive, alguns nomes capixabas

Públicado em 

03 out 2021 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Urban Arts abre sua primeira galeria física em Vitória
Urban Arts abre sua primeira galeria física em Vitória Crédito: CAMILLA BAPTISTIN
A Urban Arts abriu as portas de sua primeira galeria física em Vitória. Localizada na Praia do Canto, a 31ª unidade da rede irá reunir um acervo de arte que impressiona: são mais de 170 mil obras assinadas por 6 mil artistas de todo o Brasil, e, inclusive, alguns nomes capixabas.
Com projeto desenvolvido pelo escritório do arquiteto paulista Luciano Dalla Marta, a loja será comandada pela empresária Rachel Medeiros. Para Rachel, a necessidade de tornar os espaços mais aconchegantes é real e a arte pode contribuir muito nesse sentido, com sensibilidade e personalidade. “A galeria também chega em um momento em que as pessoas estão ainda mais interessadas em valorizar seus ambientes residenciais. Aprendemos a olhar mais para dentro de casa”, afirma a empresária.
Urban Arts abre sua primeira galeria física em Vitória
Urban Arts abre sua primeira galeria física em Vitória Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

ODARA APRESENTA LANÇAMENTOS NA CASACOR SP

A  Odara  marca presença na CASACOR SP com lançamentos presentes em sete ambientes, assinados pelos arquitetos Arthur Guimarães, Debora Aguiar, Erica Salguero, Fabiana Ferre, Gabriela de Matos, Léo Shehtman e Marcelo Diniz. No ambiente assinado por Léo Shehtman, estão a luminária Catavento e o centro de mesa Stonn.
Único profissional a participar de todas as edições paulistanas, o arquiteto Léo Shehtman assina a Social House, um loft de 125m² construído para as novas necessidades e as novas maneiras de habitar. Essa é a sua 32ª participação na Casa Cor SP. O ambiente apresenta uma linguagem jovem e masculina, com formas orgânicas e naturais e cores sóbrias.
O arquiteto Léo Shehtman assina a Social House na Casacor SP 2021
O arquiteto Léo Shehtman assina a Social House na Casacor SP 2021 Crédito: Denilson Machado

PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS

Tornar os ambientes mais higiênicos e com fácil manutenção são demandas constantes dos consumidores e que cresceu no último ano devido a pandemia da COVID-19. O tema saúde sempre esteve entre as preocupações no desenvolvimento dos produtos Eucatex, que já conta há anos com a tecnologia Bacterban®, que impede o crescimento e proliferação de fungos e bactérias nas superfícies.
Uma proteção que está presente em todas as linhas de pisos laminados da Eucatex, em todos os painéis de MDF e MDP, nas Divisórias Novitá e Divilux Formidur BP e nas portas laminadas. Pensando nas necessidades do momento atual e em garantir ambientes cada vez mais saudáveis e protegidos, a Eucatex lança a proteção antiviral Bacterban Shield, uma tecnologia que possui eficiência comprovada contra diversos tipos de vírus, entre eles, o coronavírus.
A nova tecnologia está presente nas linhas Gran e New Elegance. Ambas as linhas, além de oferecer réguas robustas com design de alto valor agregado, oferecem garantia de dezesseis anos para uso residencial e sete anos em espaços comerciais.
Eucatex lança a proteção antiviral Bacterban Shield, uma tecnologia que possui eficiência comprovada contra diversos tipos de vírus, entre eles, o coronavírus
Eucatex lança a proteção antiviral Bacterban Shield, uma tecnologia que possui eficiência comprovada contra diversos tipos de vírus, entre eles, o coronavírus. Crédito: Divulgação/Eucatex

DESIGN AUTORAL

Para a 10ª edição do Design Weekend SP, entre os dias 03 e 10 de outubro, a Feira Na Rosenbaum ocupa o antigo galpão da Galeria Fortes D´Aloia & Gabriel para expor a alma brasileira, por meio do apoio aos designers independentes, artistas e artesãos. Com curadoria assinada por Cris Rosenbaum, a Feira na Rosenbaum apresenta o design nacional e independente de forma instigante e criativa.
Como agente catalisador da economia circular e criativa, promove a diversidade e as riquezas naturais e culturais do Brasil. Escolhida para sediar o evento, a galeria se transforma em espaços cheios de arte, artesanato e design, ambientados com criações autorais de mais de 50 expositores. A iniciativa propõe instalações artísticas, música ao vivo e “comidinhas de Feira”, em edição Lixo Zero.
Nesta edição, a mostra homenageia o designer e mestre em marcenaria Morito Ebine. Com a premissa da sustentabilidade, os móveis assinados por Morito priorizam o respeito à matéria prima fornecida pela natureza e são produzidos com técnicas milenares de encaixes, que dispensam pregos e parafusos, para um resultado estético e estrutural, em contínuo embelezamento, através do tempo e do manuseio.
Feira na Rosenbaum apresenta produtos de design autoral
Feira na Rosenbaum apresenta produtos de design autoral Crédito: Divulgação
Feira na Rosenbaum apresenta produtos de design autoral
Feira na Rosenbaum apresenta produtos de design autoral Crédito: Divulgação
Feira na Rosenbaum apresenta produtos de design autoral
Feira na Rosenbaum apresenta produtos de design autoral Crédito: Divulgação
Feira na Rosenbaum apresenta produtos de design autoral
Feira na Rosenbaum apresenta produtos de design autoral Crédito: Divulgação

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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