Veja 8 alimentos que ajudam a aumentar a libido na menopausa

A alimentação pode ajudar a aumentar a libido na menopausa Crédito: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

A menopausa traz consigo uma série de mudanças no corpo da mulher, incluindo um declínio natural dos hormônios que podem afetar significativamente a libido. O ressecamento vaginal, por exemplo, um sintoma comum nesse período, pode dificultar o sexo e diminuir o desejo sexual. Segundo levantamento da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, entre 20% e 40% das mulheres têm algum grau de diminuição da libido nessa fase da vida, causando frustração.

É nesse contexto que a alimentação surge como uma aliada importante. “A alimentação desempenha um papel importante na manutenção dos hormônios sexuais, ajudando a equilibrar a libido”, diz Vanessa Raio, nutricionista da Plenapausa.

A seguir, confira oito alimentos que ajudam a estimular a libido nas mulheres e que podem ser incluídos na rotina alimentar!

1. Chocolate amargo

Além de ser delicioso, o chocolate amargo contém substâncias que podem aumentar os níveis de serotonina no cérebro, melhorando o humor e a libido.

2. Amêndoas

Fonte de ácidos graxos ômega 3 e zinco, elas ajudam a aumentar os níveis de hormônios sexuais, melhorando a resposta sexual.

3. Gengibre

Essa raiz tem propriedades estimulantes que podem aumentar o fluxo sanguíneo, promovendo uma melhor resposta sexual durante a menopausa.

4. Açafrão

Conhecido por suas propriedades antioxidantes, ele ajuda a aumentar a libido, melhorando a circulação sanguínea e reduzindo o estresse.

5. Melancia

O consumo de melancia ajuda a melhorar a resposta sexual Crédito: BONDART PHOTOGRAPHY | Shutterstock

Além de ser refrescante, essa fruta tem citrulina, um aminoácido que pode ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação, promovendo uma melhor resposta sexual.

6. Ostras

As ostras são conhecidas como “afrodisíaco natural”. Isso se deve a sua alta concentração de zinco, um mineral essencial para a produção de testosterona. Além disso, tem aminoácidos que contribuem para o aumento da libido.

7. Feno-grego

Uma semente originária da Ásia, o feno-grego tem propriedades que auxiliam na melhora da função sexual, podendo ser usado via suplementação em extrato, em cápsulas ou como chás.

8. Maca peruana

Nativa dos Andes do Peru, o uso da maca peruana aumenta não só a libido sexual, mas também a libido de vida, a energia. Pode ser usada em pó em shakes e sucos ou por meio de suplementação em cápsulas ou extrato