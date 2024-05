Saúde da mulher: dores podem esconder doenças ginecológicas sérias

Conciliar os compromissos profissionais com as responsabilidades domésticas é um desafio para milhões de mulheres que se dividem entre a profissão e a missão de cuidar do lar.



Outro grande desafio em meio a tantas atribuições importantes que elas desempenham diariamente é cuidar da saúde. Algumas patologias são vilãs da saúde feminina e comprometem seriamente a vida profissional de muitas mulheres no auge da trajetória.



Um levantamento do Ministério da Previdência Social (INSS) revelou que o mioma uterino foi a principal causa de afastamento do trabalho registrado pelo órgão no ano passado. Só no primeiro semestre de 2023, foram mais de 21 mil casos de pacientes que precisaram se afastar das atividades profissionais. Os números não surpreendem, tendo em vista que cerca de 80% das mulheres em idade fértil apresentam essa condição, segundo estimativa da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).