Saúde da mulher

Sinais além da cólica: veja o que pode indicar endometriose

O diagnóstico precoce é um dos maiores desafios da doença, já que seus sintomas se confundem com reações comuns do período menstrual

Estima-se que uma em cada 10 mulheres brasileiras sofram com a doença atualmente. (Shutterstock)

A endometriose acontece quando células do endométrio, a camada interna do útero expelida na menstruação, acabam se depositando fora da cavidade uterina, causando reações inflamatórias e lesões. Elas podem se acumular nos ovários, na cavidade abdominal, na região da bexiga, intestinos, entre outros locais, podendo até mesmo formar nódulos que afetam o funcionamento de órgãos do corpo.

Estima-se que uma em cada 10 mulheres brasileiras sofram com a doença atualmente, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O diagnóstico precoce é um dos maiores desafios da doença, já que seus sintomas se confundem com reações comuns do período menstrual. Sem tratamento, ela pode atingir formas graves, como a chamada endometriose profunda, que tem sintomas mais severos e deixam a mulher incapacitada para uma rotina normal.

“Nem sempre o diagnóstico é realizado logo de início, podendo levar até 10 anos para ser feito. Essa é a maior dificuldade, já que as dores da endometriose podem ser confundidas com dores rotineiras do ciclo menstrual”, explica o ginecologista Patrick Bellelis.

Os sinais de alerta

Entre os principais sintomas da doença que afetam a vida da mulher, destacam-se as cólicas de forte intensidade e a dificuldade em engravidar. No segundo caso, é natural que as mulheres busquem ajuda profissional, quando desejam ter um filho. Mas no caso das cólicas, isso nem sempre acontece. Observar essas dores é importante para identificar se é o caso de recorrer a um médico.

Cólicas de maior intensidade, que afetam a rotina, ou com características diferentes das habituais devem ser encaradas como sinal de alerta Patrick Bellelis • Ginecologista

Outros sinais que não devem ser ignorados durante o ciclo menstrual são dor durante a relação sexual, sangramento ao urinar ou evacuar e dores nas costas. Sintomas fora do período menstrual também merecem atenção. A indicação do especialista é que, ao sentir qualquer coisa fora do normal, durante o ciclo ou fora dele, a mulher procure um ginecologista para que o quadro seja investigado e se dê início a um tratamento o quanto antes, se necessário.

“É comum que as pacientes procurem ajuda médica apenas porque estão com dificuldades de engravidar, assim como há casos, infelizmente, de mulheres que procuram diversos profissionais até conseguirem um diagnóstico correto. As mulheres precisam observar seu corpo, estar atentas aos sinais e investigar qualquer sintoma, porque o diagnóstico precoce é capaz de prevenir sequelas e permitir um tratamento que pode garantir o controle da endometriose e a qualidade de vida”, finaliza o médico.

Atividade física

Um estudo realizado por médicos da Universidade do Cairo, no Egito, e da Universidade Beirut Arab, no Líbano, revelou que a prática de atividades físicas é uma aliada para reduzir os desconfortos provocados pela endometriose.

No estudo, participaram 20 mulheres com idades entre 26 e 32 anos que tinham endometriose. Elas realizaram exercícios de força três vezes por semana, mobilidade do quadril, alongamento e respiração. Após quatro semanas e, em seguida, oito semanas, os pesquisadores observaram que as pacientes apresentaram melhora na dor, além de alterações posturais da pelve e do quadril causadas pela doença.

“A atividade física é um pilar fundamental para que o tratamento da endometriose seja bem-sucedido. Além de contribuir para reduzir as dores, ameniza outros sintomas da doença, como fadiga, ansiedade e distúrbios do sono. E de modo geral, a prática de exercícios ajuda a prevenir outras doenças graves, como câncer e problemas cardiovasculares”, explica a médica ginecologista Thaissa Tinoco.

