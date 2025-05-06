Se cuida

6 chás benéficos para a saúde da pele

Veja como essas bebidas podem ajudar a combater envelhecimento, irritações e inflamações
Publicado em 06 de Maio de 2025 às 11:59

Os chás podem melhorar a saúde da pele de diversas maneiras (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)
Os chás são bebidas naturais que podem trazer inúmeros benefícios para o organismo, inclusive para a saúde da pele. Ricos em antioxidantes, vitaminas e compostos anti-inflamatórios, eles ajudam a combater os radicais livres, que aceleram o envelhecimento cutâneo. Alguns também têm propriedades calmantes, que podem aliviar irritações e vermelhidões.
“Cada chá possui propriedades que favorecem a pele de maneira distinta, seja por seu poder antioxidante, pelo efeito calmante ou por ajudar a reduzir inflamações ”, explica Paula Molari Abdo, farmacêutica bioquímica pela Universidade de São Paulo (USP), diretora técnica da Formularium, membro da Anfarmag (Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais) e especialista em Atenção Farmacêutica pela USP.
Abaixo, confira 6 chás que podem beneficiar a saúde da sua pele!

1. Chá verde

Repleto de antioxidantes, o chá verde ajuda a combater inflamações e a proteger a pele contra os danos causados pelo sol. “Esses antioxidantes combatem os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele”, afirma Paula Molari Abdo.
Além disso, pode ser útil no combate à acne, conforme o estudo “ Does supplementation with green tea extract improve acne in post-adolescent women? A randomized, double-blind, and placebo-controlled clinical trial ”, publicado na Complementary Therapies in Medicine .

2. Chá de jasmim

O chá de jasmim é indicado para auxiliar no processo de cicatrização da pele. “Ele ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação de oxigênio, além de ser antioxidante e antibacteriano, favorecendo a regeneração celular da pele”, explica Paula Molari Abdo.

3. Chá de dente-de-leão

Ele possui fortes propriedades anti-inflamatórias , sendo eficaz no alívio de sintomas como descamação e vermelhidão, que podem surgir em casos de psoríase ou rosácea. “Devido ao seu efeito desintoxicante, ele melhora a saúde da pele de dentro para fora”, explica a farmacêutica.
O chá de hortelã proporciona um efeito refrescante e calmante na pele (Imagem: kostrez | Shutterstock)
4. Chá de hortelã

Com a presença do mentol, o chá de hortelã proporciona um efeito refrescante e calmante na pele, sendo particularmente benéfico para peles oleosas. “Ele ajuda a regular a produção de sebo, tornando-se uma boa opção para quem tem acne”, diz Paula Molari Abdo.

5. Chá de alecrim

Com propriedades antioxidantes e o ácido rosmarínico, um potente anti-inflamatório, o chá de alecrim contribui para a proteção da pele e auxilia na melhoria de sua elasticidade e firmeza. “Além disso, o alecrim estimula a circulação sanguínea, promovendo uma aparência mais saudável à pele”, diz.

6. Chá de camomila

Conhecido por suas propriedades calmantes, o chá de camomila é ideal para aliviar a pele irritada, especialmente em casos de eczema, psoríase e rosácea. “Os flavonoides presentes na camomila têm ação anti-inflamatória, que favorece tanto a saúde quanto a aparência da pele, além de ser útil como compressa nos olhos para diminuir as olheiras”, finaliza Paula Molari Abdo.
Por Flávia Ghiurghi

Tópicos Relacionados

