Vila Velha reforça a frota de patinetes e bikes elétricas no verão

O usuário pode acompanhar o número de patinetes disponível e a quantidade de estações através do aplicativo da empresa JET, responsável pela oferta do serviço na cidade canela-verde. Segundo Roman Panait, gerente de logística da JET em Vila Velha, a estratégia está focada em manter unidades em todos os pontos turísticos. Deste modo, os patinetes circulam dentro de uma área delimitada pela empresa entre a Praça do Ciclista, passando pelas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e da Costa, até o Farol Santa Luzia e chegando ao Parque da Prainha. Além dos patinetes, Vila Velha vai disponibilizar 140 bikes elétricas.