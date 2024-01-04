Vídeo mostra filhotes de tartaruga indo do ninho para o mar em Anchieta

O espetáculo da natureza aconteceu às 17h, a 400 metros da base do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar). O órgão é uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisas e promove a conservação, educação ambiental das tartarugas marinhas no Sul do Espírito Santo. Segundo o instituto, acontecerão outras aberturas nessa temporada. 208 ninhos são monitorados nas praias do município.