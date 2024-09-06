Viaduto em Cariacica terá nome de dona de bar que morreu em acidente

O viaduto que está sendo construído na Avenida Mário Gurgel, em Campo Grande, Cariacica, ainda não foi concluído, mas já recebeu um nome. A escolha é em homenagem a uma moradora ilustre do município. Conforme decreto assinado pela administração municipal na quarta-feira (4), o local vai se chamar Viaduto Rosa de Angeli Bazelate - Dona Rosa, em referência à idosa de 67 anos vítima de um acidente no mês de agosto.
Dona Rosa é justamente o nome do bar, localizado no bairro Morada de Santa Fé, administrado pela homenageada. Rosa de Angeli morreu horas após o acidente, que envolveu nove veículos no dia 11 de agosto, próximo ao viaduto em construção.
O bar foi criado pela idosa e existe há mais de 40 anos. Após a notícia do falecimento, clientes e conhecidos de Dona Rosa prestaram homenagens nas redes sociais. "A gastronomia perdeu uma pessoa incrível", lamentou um dos clientes do bar. Rosa estava com a filha e a neta em um dos carros atingidos. A empresária Flávia de Angeli, filha da idosa, era quem dirigia o carro. "Era um ser humano ímpar. Amorosa, generosa, tinha uma mão abençoada. O carinho, o afeto que mamãe passou para as pessoas ficou registrado", disse em entrevista à TV Gazeta na época do falecimento.
A construção do viaduto começou em maio deste ano. A promessa da Prefeitura de Cariacica é que as obras melhorem o fluxo do trânsito na Avenida Mário Gurgel. A obra está sendo realizada por meio de uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado. O investimento é de quase R$ 50 milhões. A expectativa é que o viaduto seja construído em dois anos.