Viaduto em Cariacica terá nome de dona de bar que morreu em acidente

Dona Rosa é justamente o nome do bar, localizado no bairro Morada de Santa Fé, administrado pela homenageada. Rosa de Angeli morreu horas após o acidente, que envolveu nove veículos no dia 11 de agosto, próximo ao viaduto em construção.

O bar foi criado pela idosa e existe há mais de 40 anos. Após a notícia do falecimento, clientes e conhecidos de Dona Rosa prestaram homenagens nas redes sociais. "A gastronomia perdeu uma pessoa incrível", lamentou um dos clientes do bar. Rosa estava com a filha e a neta em um dos carros atingidos. A empresária Flávia de Angeli, filha da idosa, era quem dirigia o carro. "Era um ser humano ímpar. Amorosa, generosa, tinha uma mão abençoada. O carinho, o afeto que mamãe passou para as pessoas ficou registrado", disse em entrevista à TV Gazeta na época do falecimento.