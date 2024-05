Atenção, motoristas!

Obra de viaduto vai mudar trânsito em Cariacica; saiba como fica

Interdições vão ter início na próxima terça-feira (21) e ocorrerão nas pistas centrais da Avenida Mário Gurgel; previsão é de que a construção dure dois anos

4 min de leitura min de leitura

Quem passa pela Avenida Mário Gurgel deverá ficar atento aos desvios no trânsito. (Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica)

Os motoristas que passam pela Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, devem redobrar a atenção ao passar pelo local. A partir das 10 horas da próxima terça-feira (21), vão começar as obras do viaduto e a Prefeitura alerta que serão realizadas interdições nas pistas centrais da via.

Os trabalhos serão iniciados após as intervenções necessárias. Para isso, foram construídos acessos entre as pistas centrais e laterais, alargamentos de vias, novas sinalizações e mudanças de sentido em algumas ruas.

A interdição ocorrerá nos dois sentidos da pista central da Avenida Mário Gurgel. Para os condutores que seguem no sentido Viana, a interdição será logo após o semáforo localizado em frente à empresa Siepierski Carretas. Nesse caso, os motoristas devem acessar a via lateral logo após o semáforo próximo do Superatacado Sempre Tem, que fica depois do trevo de Alto Lage.

Já para quem trafega no sentido Vitória, a interdição da pista central será realizada pouco depois do semáforo da saída do Terminal Campo Grande. No local, um acesso para a pista marginal foi aberto.

"São alterações que podem causar uma certa lentidão no trânsito, mas elas são necessárias. Essa obra vai melhorar muito o fluxo de veículos na Avenida Mário Gurgel e o acesso ao nosso principal centro comercial, que é a Expedito Garcia", informa o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes.

A obra será realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Cariacica e o governo do Estado. O investimento é de quase R$ 50 milhões. A expectativa é de que o viaduto seja construído em dois anos.

Conforme a prefeitura, a estrutura terá 700 metros de extensão, com oito metros de altura no eixo central. A obra contará com muros de escamas, viaduto central em concreto armado, calçada cidadã, ciclovia no canteiro central com defensa metálica, canteiros, sinalização horizontal, vertical e semafórica, iluminação em LED, drenagem e recapeamento nas vias marginais.

A Secretaria de Obras do município estima que cerca de 120 mil veículos trafegam no trecho da Avenida Mário Gurgel todos os dias, sendo quase 20 mil deles acessando a Avenida Expedito Garcia, principal via de Campo Grande.

Como fica o trânsito

PARA QUEM SEGUE NO SENTIDO VIANA

A orientação para quem vai no sentido Viana é acessar a via lateral logo após o semáforo próximo do Superatacado Sempre Tem, que fica depois do trevo de Alto Lage. Após o posto São Cristóvão, um novo acesso será aberto para que o condutor volte para a pista central.

PARA O ACESSO A CAMPO GRANDE PELA FACULDADE PIO XXII

Para quem segue do trevo de Alto Lage e quer acessar a Expedito Garcia, a orientação é se manter na pista central da Avenida Mário Gurgel e entrar na Rua Bolivar de Abreu.

PARA QUEM SAI DO KLEBER ANDRADE E QUER TER ACESSO A CAMPO GRANDE

A Prefeitura de Cariacica informa que o acesso da Avenida Kleber Andrade para a Rua Bolivar de Abreu será fechado. O motorista que estiver próximo ao estádio terá duas alternativas: seguir pela via lateral no sentido Viana e acessar a Expedito Garcia pela entrada do Posto Valentim ou fazer a rotatória próximo ao estádio, acessar a Rua Gervásio Dalcol, Rua Domingos Dadalto, passar por trás do Superatacado Sempre Tem e acessar a pista central da avenida Mário Gurgel pela rua São Jorge, ao lado da Prefeitura de Cariacica.

PARA QUEM SEGUE NO SENTIDO VITÓRIA

O condutor que segue pela via central deverá acessar a via lateral pelo novo acesso que será criado próximo à empresa Nova Center pouco depois do semáforo em frente à Águia Branca.

PARA ACESSAR A AVENIDA MÁRIO GURGEL, SAINDO DA EXPEDITO GARCIA

Segundo a prefeitura, as saídas da região de Campo Grande não sofrerão alterações. No entanto, para quem quer uma alternativa para fugir do trânsito, a dica é ir até o final da Expedito Garcia, passar pelo INSS e acessar a Avenida Alice Coutinho, fazendo o retorno um pouco à frente e acessando a Avenida Mário Gurgel. É necessário ter um pouco de paciência ao trafegar pelo local, pois alguns semáforos terão o tempo ajustado para reduzir o impacto no trânsito. Agentes de trânsito de Cariacica também estarão a postos para auxiliar os condutores e garantir a fluidez no trânsito.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta