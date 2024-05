Antiga BR 262

Cariacica: Av. Mário Gurgel terá interdições para obras de viaduto

Interdições ocorrem neste fim de semana; existem trajetos alternativos para quem precisar passar pelo local até segunda-feira (13), quando trecho deve ser liberado

Trechos da Avenida Mário Gurgel serão interditados neste sábado (11) e domingo (12) para obras. (Claudio Postay)

Júlia Afonso Repórter / [email protected]

Motoristas que forem trafegar pela Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, devem ficar atentos neste fim de semana. Isso porque trechos da antiga BR 262 — hoje municipalizada — serão interditados no próximo sábado (11) e domingo (12) para avanços nas obras do viaduto que será construído na via. A previsão é que o trânsito no local seja liberado totalmente na manhã de segunda-feira (13).

De acordo com a prefeitura, a interdição parcial será das 8h às 18h do sábado (11) e das 8h às 18h do domingo (12) nas pistas laterais da avenida, de ambos os sentidos, na altura do posto de combustíveis Valentim, em Vila Capixaba, até a padaria Super Pão, em Campo Grande, além de um trecho da Rua Getúlio Vargas.

Trajetos alternativos

A recomendação é que os motoristas com destino a Vitória sigam pela pista central da Avenida Mário Gurgel. Já quem for acessar Campo Grande, o percurso indicado é a Rua José Barros da Silva, onde há o ponto de táxi.

Já para o condutor que vem do trevo de Alto Lage e deseja seguir para a Avenida Expedido Garcia, a orientação é seguir pela Rua Bolívar de Abreu, na entrada da Faculdade Pio XII, ou fazer o retorno próximo à Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa).

Para quem sair da Avenida Expedido Garcia com destino a Viana, o desvio será pela Rua Vale do Rio Doce, esquina da Defensoria Pública, de onde vai acessar novamente a Avenida Expedito Garcia, sentido Avenida Mário Gurgel.

Como será o viaduto

A estrutura do Viaduto Kleber Andrade terá 700 metros de extensão, com oito metros de altura no eixo central. A obra contará com muros de escamas, viaduto central em concreto armado, calçada cidadã, ciclovia no canteiro central com defensa metálica, canteiros, sinalização horizontal, vertical e semafórica, iluminação em LED, drenagem e recapeamento nas vias marginais.

De acordo com a previsão da Secretaria Municipal de Obras de Cariacica, espera-se que o viaduto, o primeiro desde a municipalização da via, seja concluído em dois anos. A obra é uma parceria da prefeitura com o governo do Estado, no valor de quase R$ 50 milhões.

