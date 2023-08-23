Veto a projeto que obriga câmeras em escolas é mantido pela Assembleia

Com a pauta destrancada, após encerrada a votação desse veto, os deputados aprovaram quatro projetos que tramitavam em regime de urgência. Um deles, de autoria do Poder Executivo, teve apoio unânime e prevê a retirada do vinho do benefício de redução da base de cálculo do ICMS, feita nas saídas internas realizadas por distribuidor atacadista.