Unidade de Saúde de Jardim Camburi vai ser ampliada e terá 19 consultórios

Pazolini destacou que a prefeitura ainda busca uma área para construir outra unidade de saúde no bairro. E explicou que, durante as obras de ampliação, outro local, com seis consultórios, será disponibilizado para manter os atendimentos à população.

Com as obras de ampliação, no segundo pavimento da unidade de saúde serão instalados o auditório, com capacidade para 58 pessoas; e as áreas administrativa e de equipe de agentes comunitários de saúde e de endemias, totalizando aproximadamente 1.600 m² de área construída. A concorrência para as empresas que queiram realizar as obras será na modalidade eletrônica, com abertura das propostas no dia 2 de fevereiro. O valor do orçamento é de R$ 7.814.345,37.