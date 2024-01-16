Unidade de Saúde de Jardim Camburi vai ser ampliada e terá 19 consultórios

A Prefeitura de Vitória lançou, nesta terça-feira (16), o edital para contratação das obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde de Jardim Camburi, orçadas em R$ 7,8 milhões. Com a reforma, o espaço, que hoje tem 12 consultórios médicos, passará a ter 19 (sendo um deles acessível), além de cinco cadeiras de odontologia.
Durante a solenidade de lançamento do edital, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou que a ampliação vai melhorar o atendimento à população, já que o atual espaço da unidade está defasado. "Essa unidade não fecha nenhum dia. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Estamos construindo, na verdade, uma nova unidade que vai se acoplar à unidade atual. Então, não é reforma. Não é ampliação. É duplicação da unidade", disse.
Pazolini destacou que a prefeitura ainda busca uma área para construir outra unidade de saúde no bairro. E explicou que, durante as obras de ampliação, outro local, com seis consultórios, será disponibilizado para manter os atendimentos à população.
Com as obras de ampliação, no segundo pavimento da unidade de saúde serão instalados o auditório, com capacidade para 58 pessoas; e as áreas administrativa e de equipe de agentes comunitários de saúde e de endemias, totalizando aproximadamente 1.600 m² de área construída. A concorrência para as empresas que queiram realizar as obras será na modalidade eletrônica, com abertura das propostas no dia 2 de fevereiro. O valor do orçamento é de R$ 7.814.345,37.